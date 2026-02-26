مجدي عبدالغفار: آية «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة» رسالة أمل تؤكد سعة رحمة الله

أكد الدكتور مجدي عبدالغفار، أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر، أن قوله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ يعكس سعة رحمة الله التي تبعث الأمل في نفوس المؤمنين، مشيرا إلى أن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه وكتبها للمتقين.

وقل مجدي عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج "نورانيات قرآنية" على قناة صدى البلد، أشار إلى أن الله جعل مائة رحمة، أنزل واحدة في الدنيا وأدخر تسعًا وتسعين للآخرة، داعيًا إلى الالتزام بالتقوى والعمل الصالح.

وتابع أن رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل، كما ورد في سورة الأعراف، كان تهديدًا ليأخذوا العهد بجدية ويلتزموا بأوامر الله.