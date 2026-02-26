فى أول زيارة.. استجابة فورية من محافظ مطروح لأهالى مدينة النجيلة

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم الخميس، مدينة النجيلة، واستماع من الجهاز التنفيذى وأهالي المدينة إلى أهم المشكلات ومقترحات الحلول لها.

وفى استجابة فورية من محافظ مطروح فى أول زيارة للمدينة بعد توليه مسئولية محافظ مطروح، وجه الزملوط بالدفع بسيارة إضافية لنقل مياه الشرب لأهالي قريتى المثانى والزغيرات.

كما وجه بالعمل على تشغيل الوحدة الصحية بالمثانى فترة مسائية بتذاكر، مع استمرار تواجد الطبيب وممرض لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

كما وجه بتشغيل جهاز الكشف عن بُعد مع أساتذة واستشاريين، بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية للتيسير على المرضى، كذلك تكثيف خدمات القوافل الطبية والعلاجية للقرى والتجمعات.

وأكد الزملوط ضرورة بحث سبل تحفيز طلاب القرى والتجمعات على الانتظام بالمدارس، مع حصر أعدادهم والوقوف على أسباب التسرب من التعليم لمعالجتها، والتنسيق مع المنطقة الغربية العسكرية للاستعانة بالمجندين ذوى المؤهلات العليا في تعليم الطلاب.

ووجه المحافظ أيضا بحصر أعداد طلاب التعليم الجامعى بالقرى، خاصة من الأسر الأولى بالرعاية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير أيسر السبل لاستكمال تعليمهم بما يوفر كوادر تخدم المحافظة.

ووجه بدراسة فتح فصول ثانوى تجارى وزراعة بالنجيلة حسب نسبة أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، والتنسيق بين مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء والموارد المائية لعمل مقترح حفر بئر جوفي عميق، وقياس نسبة الملوحة لإقامة منطقة زراعية عليه بقرية المثانى، مع توزيع شتلات الزيتون خلال شهر مارس على المزارعين بالمنطقة المستهدفة أو توزيعها على الشباب كتجربة أولى، يتم تعميمها.

كما حرص محافظ مطروح على الاستماع للمواطنين، موجهاً بتحمل تكاليف تركيب عداد كهرباء لمواطنة فقدت إيصال السداد، والتوجيه لمتابعة تيسير إجراءات تحويل طالبين من بنى سويف للنجيلة مع استقرار الأسرة.