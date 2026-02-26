تداول 52 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (8) سفن وتم تداول (52) ألف طن بضائع و(1049) شاحنة و(101) سيارة، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1700 راكب بموانيها.



وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم /الخميس/- أن حركة الواردات شملت (36) ألف طن بضائع و(426) شاحنة و(96) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (16) ألف طن بضائع و(623) شاحنة و(15) سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة "INLACO EXPRESS" وعليها 32 ألف طن ألمونيوم قادمة من إندونيسيا، كما استقبل السفينة "Pan LiLi"، فيما غادرت السفينتان (POSEIDON EXPRESS والحرية)، كما شهد ميناء نويبع تداول (5300) طن بضائع و(306) شاحنات من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي (آور، سينا، الحسين، ونيو عقبة).