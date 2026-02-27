قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الأمن الغذائي أولاً".. إنتاج 12 طن أسماك بمحطتي "الخاشعة" و"المنزلة"
صرف منحة 400 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026
القوات البرية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
روسيا تعرض وساطتها لحل الخلافات بين أفغانستان وباكستان
مبادرة "100 مليون صحة": فحص 719 ألف مولود للكشف عن الأمراض الوراثية بالمجان
الطقس اليوم.. تحذير من انخفاض جديد في الحرارة وأمطار بهذه المحافظات
صندوق النقد يوافق على قرض لأوكرانيا بـ 8.1 مليار دولار
حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي
موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم
أمريكا تجهز وحدة المسيرات الانتحارية للمشاركة في الهجوم على إيران
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من إصابة في الملعب إلى ساحة القضاء| خطأ طبي يهدد مستقبل لاعب بدوري المحترفين.. والنادي يرد بفسخ التعاقد

اللاعب فارس ابراهيم
اللاعب فارس ابراهيم
رنا أشرف

أثارت واقعة إصابة اللاعب فارس إبراهيم ، أحد لاعبي نادي بروكسي بمحافظة البحيرة، حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية خلال الأيام الماضية، بعد تقدمه ببلاغ رسمي ضد ناديه والطبيب المعالج، على خلفية تداعيات عملية جراحية خضع لها إثر إصابة تعرض لها أثناء أحد التدريبات.

القضية التي بدأت بإصابة داخل الملعب تحولت سريعًا إلى نزاع قانوني مفتوح، ووفق رواية اللاعب، فإن الإصابة حدثت خلال مران رسمي للفريق، قبل أن يدخل في مسار علاجي انتهى بإجراء جراحة، أعقبها مضاعفات صحية أثرت على حالته البدنية وقدرته على استكمال مشواره.

وتصاعدت الأزمة بعدما أقدم النادي على فسخ التعاقد مع اللاعب، في خطوة اعتبرها الأخير مجحفة بحقه، خاصة في ظل ما وصفه بعدم اكتمال تعافيه وتحمله تبعات الإصابة. 

هذا التطور نقل الواقعة من إطارها الطبي إلى ساحة قانونية، بعدما لجأ اللاعب إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقه، سواء على مستوى التعويض أو المساءلة بشأن ما شاب مراحل العلاج.

فارس إبراهيم يتهم أحد أندية دوري المحترفين: دخلت سليم وخرجت عاجز.. خطأ طبي ضيع مستقبلي وفسخوا عقدي
 

قال فارس إبراهيم، لاعب نادي بروكسي بالدوري للمحترفين بمحافظة البحيرة، لموقع صدى البلد، إنه تعرض لإصابة يوم 23 أغسطس 2023 أثناء مشاركته في أحد التدريبات داخل مقر النادي، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان على علم تام بالإصابة منذ لحظتها، حيث تم وضع يده في الجبس مباشرة.
 

«معايا تقرير بيوصي بمنظار.. لكنهم أصروا على دكتور النادي»

وأضاف فارس: “بعد الكشف الطبي تأكدت إن الإصابة عبارة عن قطع في الرباط المثلثي في اليد، وكان معايا تقرير طبي واضح بيوصي بإجراء العملية عن طريق المنظار، لجأت لإدارة النادي باعتبار إن الإصابة حصلت داخل الملعب أثناء التمرين، فتم إبلاغي إن العملية هتتعمل على نفقة النادي، لكن عن طريق أطباء النادي فقط، ورفضوا الاستعانة بأي طبيب من الخارج.”

وتابع: “أكدت لهم إن الطبيب اللي بتابع معاه بيستخدم المنظار، فردوا عليّ إن طبيب النادي كمان بيستخدم نفس التقنية.”

“اتحولت من دكتور للتاني.. وفي الآخر اتعملت جراحة مش منظار”.
 

وأوضح اللاعب أنه تم تحويله لطبيب تابع للنادي، لكنه أبلغه أن الحالة ليست من تخصصه، ليعود مرة أخرى لإدارة النادي، التي أخبرته بأنه سيتم الاستعانة بطبيب آخر لإجراء الجراحة.

وقال فارس: “تم تحويلي لطبيب في القاهرة، وفضلت مستني من شهر 12 لسنة 2023 لحد شهر 2 لسنة 2024 عشان العملية تتعمل، وبعد أول غيار فوجئت إن العملية اتعملت جراحة مفتوحة مش منظار، رغم إن التقارير كانت بتوصي بمنظار.”

وأشار إلى أنه خلال فترة الجبس كان قد نشر منشور شكر لإدارة النادي، دون أن يكون على علم بتفاصيل ما حدث طبيًا.

“الدكتور قالي الجراحة أفضل.. لكن إيدي محتاجة عملية تانية”
 

وأضاف: “لما سألت الطبيب عن سبب إجراء جراحة بدل المنظار، قالي إن الجراحة أفضل وإن إيدي هترجع أحسن من الأول، لكن بعد انتهاء فترة الجبس وخضوعي لجلسات علاج طبيعي، اكتشفت إن حالتي لم تتحسن، وإن إيدي محتاجة تدخل جراحي تاني.”

“النادي فسخ عقدي وقالوا مش هنعمل حاجة تانية”
 

وتابع فارس:“لما طالبت بإجراء العملية الثانية، فوجئت إن النادي أنهى التعاقد معايا بدون الرجوع لي وقالوا إنهم عملوا العملية الأولى ومش هيتحملوا أي حاجة تانية، ساعتها اضطررت أتحمل تكاليف العمليات والعلاج على حسابي الشخصي.”

“خطأ طبي ضيّع مستقبلي.. وآخر عملية كانت تثبيت مفصل”

وأكد اللاعب أن ما حدث له هو نتيجة خطأ طبي، قائلًا:“الدكتور استسهل إجراء الجراحة بدل المنظار، وده تسبب في مضاعفات خلتني أرجع أعمل عمليات تانية، آخر عملية كانت في شهر أكتوبر اللي فات، وتم فيها تثبيت مفصل، ومع عمليات أخرى، للأسف إيدي مش هترجع زي الأول بسبب الخطأ الطبي.”

وأضاف بأسى:“دخلت النادي سليم، وخرجت عاجز، ومستقبلي الكروي ضاع.”

“حررت محضر ضد النادي وطبيب الفريق”
 

واختتم فارس تصريحاته، قائلًا: “أنا حررت محضر رسمي في قسم الشرطة ضد النادي وضد الطبيب المعالج التابع لهم، ويوم الأحد حصلت على أقوال الشهود من التمرين، أنا بطالب بحقي القانوني، لأن الناس دي رمتني ومحدش سأل فيّ بعد اللي حصل.
 

اللاعب فارس إبراهيم أزمة اللاعب فارس إبراهيم دوري المحترفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

صرف مرتبات شهر مارس

قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

محافظ البحيرة

تشييع مهيب وعزاء ممتد لوالد مي عمر في البحيرة بمشاركة الشيخ ممدوح عامر

حالة الطقس

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

ترشيحاتنا

تاتا Punch EV

بتصميم رياضي صغير.. تاتا تقدم سيارتها Punch EV الجديدة كليا | صور

Samsung Galaxy S26 Ultra

سامسونج تكشف "وحش الأداء".. 5 ميزات تجعل Galaxy S26 Ultra ملك أندرويد الجديد

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها.. لهذا السبب

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد