من إصابة في الملعب إلى ساحة القضاء| خطأ طبي يهدد مستقبل لاعب بدوري المحترفين.. والنادي يرد بفسخ التعاقد

أثارت واقعة إصابة اللاعب فارس إبراهيم ، أحد لاعبي نادي بروكسي بمحافظة البحيرة، حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية خلال الأيام الماضية، بعد تقدمه ببلاغ رسمي ضد ناديه والطبيب المعالج، على خلفية تداعيات عملية جراحية خضع لها إثر إصابة تعرض لها أثناء أحد التدريبات.

القضية التي بدأت بإصابة داخل الملعب تحولت سريعًا إلى نزاع قانوني مفتوح، ووفق رواية اللاعب، فإن الإصابة حدثت خلال مران رسمي للفريق، قبل أن يدخل في مسار علاجي انتهى بإجراء جراحة، أعقبها مضاعفات صحية أثرت على حالته البدنية وقدرته على استكمال مشواره.

وتصاعدت الأزمة بعدما أقدم النادي على فسخ التعاقد مع اللاعب، في خطوة اعتبرها الأخير مجحفة بحقه، خاصة في ظل ما وصفه بعدم اكتمال تعافيه وتحمله تبعات الإصابة.

هذا التطور نقل الواقعة من إطارها الطبي إلى ساحة قانونية، بعدما لجأ اللاعب إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقه، سواء على مستوى التعويض أو المساءلة بشأن ما شاب مراحل العلاج.

فارس إبراهيم يتهم أحد أندية دوري المحترفين: دخلت سليم وخرجت عاجز.. خطأ طبي ضيع مستقبلي وفسخوا عقدي



قال فارس إبراهيم، لاعب نادي بروكسي بالدوري للمحترفين بمحافظة البحيرة، لموقع صدى البلد، إنه تعرض لإصابة يوم 23 أغسطس 2023 أثناء مشاركته في أحد التدريبات داخل مقر النادي، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان على علم تام بالإصابة منذ لحظتها، حيث تم وضع يده في الجبس مباشرة.



«معايا تقرير بيوصي بمنظار.. لكنهم أصروا على دكتور النادي»

وأضاف فارس: “بعد الكشف الطبي تأكدت إن الإصابة عبارة عن قطع في الرباط المثلثي في اليد، وكان معايا تقرير طبي واضح بيوصي بإجراء العملية عن طريق المنظار، لجأت لإدارة النادي باعتبار إن الإصابة حصلت داخل الملعب أثناء التمرين، فتم إبلاغي إن العملية هتتعمل على نفقة النادي، لكن عن طريق أطباء النادي فقط، ورفضوا الاستعانة بأي طبيب من الخارج.”

وتابع: “أكدت لهم إن الطبيب اللي بتابع معاه بيستخدم المنظار، فردوا عليّ إن طبيب النادي كمان بيستخدم نفس التقنية.”

“اتحولت من دكتور للتاني.. وفي الآخر اتعملت جراحة مش منظار”.



وأوضح اللاعب أنه تم تحويله لطبيب تابع للنادي، لكنه أبلغه أن الحالة ليست من تخصصه، ليعود مرة أخرى لإدارة النادي، التي أخبرته بأنه سيتم الاستعانة بطبيب آخر لإجراء الجراحة.

وقال فارس: “تم تحويلي لطبيب في القاهرة، وفضلت مستني من شهر 12 لسنة 2023 لحد شهر 2 لسنة 2024 عشان العملية تتعمل، وبعد أول غيار فوجئت إن العملية اتعملت جراحة مفتوحة مش منظار، رغم إن التقارير كانت بتوصي بمنظار.”

وأشار إلى أنه خلال فترة الجبس كان قد نشر منشور شكر لإدارة النادي، دون أن يكون على علم بتفاصيل ما حدث طبيًا.

“الدكتور قالي الجراحة أفضل.. لكن إيدي محتاجة عملية تانية”



وأضاف: “لما سألت الطبيب عن سبب إجراء جراحة بدل المنظار، قالي إن الجراحة أفضل وإن إيدي هترجع أحسن من الأول، لكن بعد انتهاء فترة الجبس وخضوعي لجلسات علاج طبيعي، اكتشفت إن حالتي لم تتحسن، وإن إيدي محتاجة تدخل جراحي تاني.”

“النادي فسخ عقدي وقالوا مش هنعمل حاجة تانية”



وتابع فارس:“لما طالبت بإجراء العملية الثانية، فوجئت إن النادي أنهى التعاقد معايا بدون الرجوع لي وقالوا إنهم عملوا العملية الأولى ومش هيتحملوا أي حاجة تانية، ساعتها اضطررت أتحمل تكاليف العمليات والعلاج على حسابي الشخصي.”

“خطأ طبي ضيّع مستقبلي.. وآخر عملية كانت تثبيت مفصل”

وأكد اللاعب أن ما حدث له هو نتيجة خطأ طبي، قائلًا:“الدكتور استسهل إجراء الجراحة بدل المنظار، وده تسبب في مضاعفات خلتني أرجع أعمل عمليات تانية، آخر عملية كانت في شهر أكتوبر اللي فات، وتم فيها تثبيت مفصل، ومع عمليات أخرى، للأسف إيدي مش هترجع زي الأول بسبب الخطأ الطبي.”

وأضاف بأسى:“دخلت النادي سليم، وخرجت عاجز، ومستقبلي الكروي ضاع.”

“حررت محضر ضد النادي وطبيب الفريق”



واختتم فارس تصريحاته، قائلًا: “أنا حررت محضر رسمي في قسم الشرطة ضد النادي وضد الطبيب المعالج التابع لهم، ويوم الأحد حصلت على أقوال الشهود من التمرين، أنا بطالب بحقي القانوني، لأن الناس دي رمتني ومحدش سأل فيّ بعد اللي حصل.

