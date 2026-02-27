رمضان حول العالم.. أين تطول ساعات الصيام وأين تقصر؟

مع انقضاء نحو أسبوع من شهر رمضان لعام 2026، يطرح كثيرون سؤالاً يتجدد كل عام في أي بقاع الأرض ستكون ساعات الصيام الأطول؟وبينما يصوم المسلمون من أذان الفجر حتى غروب الشمس لمدة 29 أو 30 يوماً، تتباين عدد ساعات الصيام بشكل ملحوظ من دولة إلى أخرى، تبعاً للموقع الجغرافي وفصول السنة.

لماذا تتغير مواعيد رمضان كل عام؟

يعتمد التقويم الهجري على دورة القمر، لذلك يتقدم شهر رمضان نحو 11 يوماً كل عام مقارنة بالتقويم الميلادي هذا التحرك السنوي يجعل الشهر الفضيل يتنقل بين فصول السنة المختلفة، ما ينعكس مباشرة على طول ساعات النهار، وبالتالي على عدد ساعات الصيام.

ويلزم الصائمون بالامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من الفجر حتى المغرب، مع مراعاة الشروط الصحية التي يحددها الفقه الإسلامي، والتي تعفي بعض الفئات حفاظاً على سلامتهم.

الجغرافيا تحكم عدد ساعات الصيام

يلعب الموقع الجغرافي دوراً حاسماً في تحديد طول يوم الصيام فكلما ابتعدت الدولة عن خط الاستواء، زاد التفاوت بين طول الليل والنهار.

في نصف الكرة الجنوبي يحل الصيف حالياً، ما يعني نهاراً أطول وساعات صيام ممتدة.

وفي نصف الكرة الشمالي يتزامن رمضان 2026 مع فصل الشتاء، فتكون ساعات الصيام أقصر نسبياً مقارنة برمضان الذي يأتي صيفاً.

مدن على أطراف العالم فروق لافتة في عدد الساعات

في مدينة بويرتو ويليامز جنوب تشيلي، والتي تعد من أقصى مدن العالم جنوباً، يمتد الصيام في بداية رمضان من نحو الساعة 6:30 صباحاً حتى 9:00 مساءً، أي قرابة 14 ساعة ونصف.

في المقابل، تشهد مدينة لونجييربين في النرويج، إحدى أقصى المستوطنات المأهولة شمالاً، يوماً قصيراً للغاية في بداية الشهر، إذ يتراوح وقت الصيام بين 10:50 صباحاً و1:30 ظهراً تقريباً، أي ما يزيد قليلاً عن ساعتين ونصف فقط ومع تقدم الشهر، ترتفع المدة تدريجياً لتصل إلى نحو 12 ساعة ونصف يومياً.

وفي مثل هذه المناطق ذات الظروف الاستثنائية، يلجأ كثير من المسلمين إلى اتباع توقيت مكة المكرمة لضبط أوقات الصيام، بدلاً من الاعتماد على الفروق الزمنية القصوى.

العالم العربي صيام معتدل نسبياً

في معظم الدول العربية، تتراوح ساعات الصيام خلال رمضان 2026 بين 12 و13 ساعة يومياً، ما يجعل الموسم الحالي من أكثر مواسم الصيام اعتدالاً خلال السنوات الأخيرة.

في مكة المكرمة، يبدأ الصيام مع بداية الشهر قرابة الساعة 6:50 صباحاً وينتهي نحو 6:20 مساءً، أي حوالي 11 ساعة ونصف، قبل أن تزيد المدة بنحو نصف ساعة مع نهاية رمضان.

مدن الجنوب انتظار أطول بين وجبتي السحور والإفطار

في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين، يصوم المسلمون في بداية الشهر نحو 13 ساعة و15 دقيقة، وهي مدة مماثلة تقريباً لما تشهده مدينة أوكلاند في نيوزيلندا ومع اقتراب نهاية رمضان، تنخفض ساعات الصيام بنحو ساعة نتيجة تناقص طول النهار في نصف الكرة الجنوبي.

أما في نوك عاصمة جرينلاند، فيبدأ الشهر بصيام يقارب 9 ساعات فقط، لكنه يرتفع تدريجياً ليتجاوز 12 ساعة مع نهايته، بزيادة تصل إلى 3 ساعات خلال شهر واحد.

ماذا عن السنوات المقبلة؟

عندما يحل رمضان في يونيو أو يوليو، كما حدث في أعوام سابقة، تطول ساعات الصيام بشكل ملحوظ في المناطق القريبة من القطبين، وقد تصل إلى 20 ساعة في أجزاء من النرويج وروسيا وجرينلاند.

لكن في نصف الكرة الشمالي، ستتراجع ساعات الصيام تدريجياً حتى عام 2031، حين يتزامن رمضان مع الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر، ليشهد أقصر أيام صيام ممكنة في تلك المنطقة وعلى العكس، ستزداد ساعات الصيام في نصف الكرة الجنوبي حتى العام نفسه.

وبينما تتباين ساعات الصيام من ساعتين ونصف في أقصى الشمال إلى أكثر من 14 ساعة في أقصى الجنوب، يبقى رمضان موسماً روحياً يجمع المسلمين حول العالم على عبادة واحدة، مهما اختلفت الجغرافيا وطول النهار.