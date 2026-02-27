1600 مهندس يدلون بأصواتهم في انتخابات النقابة بالوادي الجديد

انطلقت انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، في لجنتين بمقار النقابة في الخارجة والداخلة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية وانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية، والتصويت لانتخاب الأعضاء بالشعب الهندسية بالنقابة العامة.



إقبال محدود على انتخابات المهندسين



وأوضح المهندس أحمد عبدالرحيم أبوزيد، أمين عام نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين بالوادى الجديد، ان الإقبال محدود منذ الساعات الاولي .

واكد ان الانتخابات انطلقت في لجنتين بمقار النقابة في الخارجة والداخة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية وانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية، والتصويت لإنتخاب الأعضاء بالشعب الهندسية بالنقابة العامة.

وأوضح أن الانتخابات انطلقت الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء، وسط توفير سبل الراحة لسهولة التصويت في لجنتى الانتخابات بالداخلة والخارجة حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي.

وأوضح أن انتخابات التجديد النصفي تشمل إنتخاب نصف أعضاء المجلس بواقع 7 أعضاء، بجانب انتخاب الأعضاء بالشعب الهندسية بالنقابة العامة وعددهم 8 أعضاء، بجانب انتخاب نقيب المهندسين بالوادى الجديد، مشيرًا إلى أنه من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة عليهم طبقا للمادة 13 من قانون النقابة، وتضم المحافظة نحو 1600 مهندسا تقريبا، أعضاء الجمعية العمومية مؤكدا أن الجمعة المقبلة 5 مارس سيتم انتخاب النقيب العام وإجراء الإعادة على منصب نقيب الوادي الجديد في حالة إجراء جولة إعادة.