كواليس شلة صحاب مسلسل اتنين غيرنا.. صور

شهد مسلسل اتنين غيرنا، دور شلة أصحاب دكتور حسن (آسر ياسين) ومدى أهميتهم في حياته ما يجعل منهم شلة أصدقاء مثالية يرغب كل منهم في أن يكون لديه شلة مثلها، حيث أنهم متواجدون دائمًا في الأوقات الصعبة ليقدموا كل الدعم، ويضيفون أجواءً في غاية المرح والهزل في المواقف السعيدة، حتى أنهم أصبحوا سريعًا أصدقاءً للفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) حبيبة حسن.

يلعب أدوار أصدقاء دكتور حسن في المسلسل فدوى عابد وناردين فرج وأحمد حسن وتامر أمين، واستطاع الأربعة أن يلفتوا الأنظار منذ الحلقة الأولى، حتى أن الجمهور على السوشيال ميديا يرغب في أن يكون لديهم أصدقاء مثلهم.

اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.