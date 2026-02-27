التضامن الاجتماعي تنظم حفل سحور للعاملين وأسرهم.. صور

في أجواء رمضانية سادها الحب والود بين جميع العاملين، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي حفل سحور لجميع العاملين وأسرهم بالوزارة وذلك بحضور ومشاركة الوزيرة مايا مرسي.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالعاملين بالوزارة وأسرهم والهيئات التابعة، وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع العاملين وأسرهم، مؤكدة حرصها على تنظيم تلك الاحتفالية كل عام كنوع من التقدير على المجهود الذي يبذله كافة العاملين بالوزارة وبرامجها ومشاريعها المختلفة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمتطوعي ومتطوعات الهلال الأحمر المصري على مجهودهم والمساهمة بخروج حفل السحور بصورة رائعة من التنظيم.

وأعرب جميع العاملين بالوزارة والهيئات التابعة وأسرهم عن سعادتهم بتنظيم هذا الحفل الذي يقام للعام الثاني بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي وكافة قيادات الوزارة، والذي يؤكد أن التضامن الاجتماعي أسرة واحدة.

واستمتع الحضور بالعروض الفنية التي تناسب روحانيات الشهر الكريم، فضلا عن استمتاع أبناء العاملين بالوزارة بالألعاب التي خصصت لهم في الاحتفالية في المنطقة الترفيهية الخاصة بالأطفال.