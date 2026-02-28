قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
السعوديون يكثفون تداول الأسهم الأمريكية وسط تراجع السوق المحلية

وكالات

زاد المستثمرون السعوديون بشكل حاد من تداولاتهم في الأسهم الأميركية خلال عام 2025، من خلال توجيه رؤوس أموالهم بعيداً عن السوق المحلية التي كانت من بين أضعف الأسواق أداءً في العالم. ارتفعت تداولات المؤسسات المالية السعودية في الأسهم الأميركية إلى نحو 254 مليار ريال (68 مليار دولار) في الربع الرابع، أي أكثر من ضعف مستواها قبل عام، وفقاً لبيانات هيئة السوق المالية

 واستقطبت الأسهم الأميركية تقريباً كل التداولات التي نفذها السعوديون خارج المملكة في الربع الرابع. في المُقابل، انكمش النشاط في السوق السعودية. وهبط إجمالي التداولات المحلية من أكثر من 1.1 تريليون ريال في مطلع عام 2024 إلى نحو 574 مليار ريال بنهاية 2025. 

 تراجع مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" 9% في الربع الرابع، ليرتفع إجمالي خسائره السنوية إلى 13% في ظل تقلبات أسعار النفط، والضغوط المالية، والتوترات الإقليمية. في المقابل، واصلت الأسواق الأميركية الصعود، إذ ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بأكثر من 16% خلال العام، مدفوعاً بشكل أساسي بأسهم التكنولوجيا وحماس المُستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي. 

رغم أن صندوق الثروة السيادي في المملكة خفّض حيازاته من الأسهم المُدرَجة في الولايات المتحدة، فإنه ضخّ رؤوس أموال كبيرة في البلاد. ومن أبرز صفقات صندوق الاستثمارات العامة الاستحواذ العام الماضي بقيمة 55 مليار دولار على "إلكترونيك آرتس" (Electronic Arts Inc)، إلى جانب استثمار حديث بقيمة 3 مليارات دولار في شركة "إكس إيه آي" (xAI) التابعة لإيلون ماسك عبر إحدى الشركات التابعة له.

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

الاهلي

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

أرشيفية

سماع دوي انفجارات في تل أبيب

أرشيفية

عاجل|مقتل شخص من جنسية آسيوية بعد سقوط شظايا صاروخ في أبوظبي

أرشيفية

سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

