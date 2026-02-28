السعوديون يكثفون تداول الأسهم الأمريكية وسط تراجع السوق المحلية

زاد المستثمرون السعوديون بشكل حاد من تداولاتهم في الأسهم الأميركية خلال عام 2025، من خلال توجيه رؤوس أموالهم بعيداً عن السوق المحلية التي كانت من بين أضعف الأسواق أداءً في العالم. ارتفعت تداولات المؤسسات المالية السعودية في الأسهم الأميركية إلى نحو 254 مليار ريال (68 مليار دولار) في الربع الرابع، أي أكثر من ضعف مستواها قبل عام، وفقاً لبيانات هيئة السوق المالية

واستقطبت الأسهم الأميركية تقريباً كل التداولات التي نفذها السعوديون خارج المملكة في الربع الرابع. في المُقابل، انكمش النشاط في السوق السعودية. وهبط إجمالي التداولات المحلية من أكثر من 1.1 تريليون ريال في مطلع عام 2024 إلى نحو 574 مليار ريال بنهاية 2025.

تراجع مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" 9% في الربع الرابع، ليرتفع إجمالي خسائره السنوية إلى 13% في ظل تقلبات أسعار النفط، والضغوط المالية، والتوترات الإقليمية. في المقابل، واصلت الأسواق الأميركية الصعود، إذ ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بأكثر من 16% خلال العام، مدفوعاً بشكل أساسي بأسهم التكنولوجيا وحماس المُستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي.

رغم أن صندوق الثروة السيادي في المملكة خفّض حيازاته من الأسهم المُدرَجة في الولايات المتحدة، فإنه ضخّ رؤوس أموال كبيرة في البلاد. ومن أبرز صفقات صندوق الاستثمارات العامة الاستحواذ العام الماضي بقيمة 55 مليار دولار على "إلكترونيك آرتس" (Electronic Arts Inc)، إلى جانب استثمار حديث بقيمة 3 مليارات دولار في شركة "إكس إيه آي" (xAI) التابعة لإيلون ماسك عبر إحدى الشركات التابعة له.