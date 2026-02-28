قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضبط 15 حالة مخالفة إشغال طريق بمنطقة الكوثر بحي جنوب الغردقة

ابراهيم جادالله

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة ميدانية مكبرة بمنطقة الكوثر أسفرت عن ضبط 15 حالة مخالفة إشغال طريق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع التعديات ورفع جميع مخالفات الإشغال من الطريق العام، وذلك في إطار توجيهات الدولة بفرض الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري.

جاءت الحملة بتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث كلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، قسم التراخيص والإشغالات ومساعد رئيس الحي وقسم المتابعة الميدانية، بالاشتراك مع شرطة المرافق، بمراجعة التراخيص والإشغالات الخاصة بالمحال التجارية والكافتيريات بالمنطقة.

وأوضح رئيس الحي أن الجولة الميدانية شملت منطقة الكوثر بالكامل، وأسفرت عن ضبط 15 مخالفة إشغال طريق نتيجة قيام بعض أصحاب الكافيهات والمحال التجارية بتجاوز المساحات المخصصة لهم وافتراش الطريق العام بالمخالفة للقانون.

ووجه اللواء أحمد جبر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ورفع جميع الإشغالات المضبوطة، مع التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المحددة تجنبًا للمساءلة القانونية.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار الساعة، خاصة بمناطق التطوير داخل نطاق الحي، لضمان الحفاظ على الانضباط العام وظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها كوجهة سياحية عالمية، بما يدعم جهود المحافظة في تحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

اخبار البحر الاحمر البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر

