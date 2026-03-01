التلفزيون الإيراني يعلن اغتيال عدد من القيادات العسكرية البارزة

أ ش أ

أعلن التلفزيون الإيراني اغتيال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عبد الرحيم الموسوي .

كما أكد التلفزيون الإيراني - حسبما أفادت وكالة أنباء /تسنيم/ الإيرانية - رسميا اغتيال القائد العام للحرس الثوري محمد باكبور .

وأفاد التقرير أيضا باغتيال أمين مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني، ووزير الدفاع الإيراني العميد عزيز ناصر زاده، وذلك في هجوم استهدف اجتماعا لمجلس الدفاع صباح أمس /السبت/.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن محمد باصري، أحد كبار مسؤولي وزارة الاستخبارات، اغتيل في هجوم استهدف مقر الوزارة.

وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد أيضاً باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في تطور يُعد الأخطر ضمن سلسلة الأحداث المتسارعة.

في المقابل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت مجدداً في منطقة النقب ومناطق عدة جنوب إسرائيل، ما يشير إلى اتساع رقعة التوتر وتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع في المنطقة.