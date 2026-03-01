قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

دينية النواب: إنشاء صندوق محلي بكل محافظة تُودع فيه حصيلة الضريبة العقارية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قدم النائب طارق المحمدي،  وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب  بعض المقترحات على قانون الضريبة العقارية التي يرى أنها ضرورية لتعزيز عدالة التطبيق وضمان تحقيق أهدافه بصورة متوازنة، ومنها مسألة حوكمة لجان التقييم تمثل حجر الأساس في هذا الملف ، فلا بد من وضع معايير واضحة وثابتة ومعلنة تُستخدم في عملية تقييم العقارات، حتى لا تختلف التقديرات باختلاف الأشخاص أو المحافظات. 

وتابع المحمدي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المطلوب إطار موضوعي موحد يُطبق على مستوى الجمهورية، ويُعلن بشفافية للمواطنين، حتى يشعر الجميع بعدالة المعاملة وعدم خضوع الأمر لاجتهادات فردية.

واقترح المحمدي إنشاء صندوق محلي بكل محافظة تُودع فيه حصيلة الضريبة العقارية المحصلة من نطاقها الجغرافي، على أن يُعاد توجيه هذه الحصيلة لدعم الخدمات المحلية والبنية التحتية داخل ذات المحافظة.  حين يرى المواطن أن ما يدفعه من ضريبة ينعكس في صورة خدمات حقيقية، فإن ذلك يعزز الثقة، ويحول الالتزام الضريبي إلى مشاركة في تحسين جودة الحياة.

ودعا  لضرورة إعداد دليل استرشادي مبسط للمواطنين يوضح خطوات تقديم الإقرار الضريبي العقاري، وطرق السداد، ومواعيد الاستحقاق، وآليات التقسيط، بلغة واضحة وسهلة، مع إتاحته إلكترونيًا وورقيًا، حتى لا يتحول نقص المعلومة إلى عبء إضافي على المواطن.

وتقدم بمقترح بإعفاء كامل للضريبة العقارية على منزل الخاص متابعا أنه يوافق  من حيث المبدأ، مع تقديمه بعض من الملاحظات التي يرى أنها ضرورية لتعزيز عدالة التطبيق وضمان تحقيق أهدافه بصورة متوازنة، والمتمثلة في وضع إطار موضوعي موحد يُطبق على مستوى الجمهورية، ويُعلن بشفافية للمواطنين، حتى يشعر الجميع بعدالة المعاملة وعدم خضوع الأمر لاجتهادات فردية.

وتحقيقا للعدالة الاجتماعية طرح  عضو مجلس النواب إعفاء السكن الخاص الذي يقطنه المواطن وأسرته إعفاءً كاملاً من الضريبة العقارية.

وتابع : قد يكون العقار موروثًا، أو تم شراؤه منذ عقود بأسعار قديمة، أو يقع في منطقة ارتفعت قيمتها السوقية بمرور الزمن، بينما دخل مالكه لا يعكس هذه القيمة التقديرية وكذلك قد يكون المواطن على المعاش ويملك شقة في منطقة أصبحت راقية اليوم اشتراها في الستينيات أو السبعينيات، أو قد يكون وارثًا لعقار لا يدر عليه دخلًا، ومع ذلك يُطالب بسداد ضريبة محسوبة على قيمة سوقية لا تتناسب مع قدرته الفعلية.

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

