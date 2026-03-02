طلاب تربية فنية جامعة حلوان في ضيافة المتحف المصري بالتحرير

استقبل المتحف المصري بالتحرير، ممثلاً في القسم التعليمي، طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان شعبة “تثقيف بالفن”، وذلك ضمن فعاليات التدريب الميداني المقرر لهم.

أوضحت إدارة المتحف المصري بالتحرير، أن تضمن برنامج الاستقبال جولة إرشادية داخل أروقة المتحف، هدفت إلى تعميق الرابط بين الجانب الأثري والتاريخي وبين الرؤية الفنية للطلاب، مما مهد الطريق لتحويل القطع الأثرية الصامتة إلى لوحات وأعمال فنية تنبض بالحياة.

أشارت إدارة المتحف، إلى التنوع الفني بالتدريب، حيث انقسمت إبداعات الطلاب إلي الرسم بالرصاص والحبر من خلال التركيز على تماثيل الملك "آخناتون"، وفنون العصر الروماني، مع تطبيق قواعد الظل والنور بدقة احترافية، والتشكيل اليدوي باستخدام “الطين الأسواني” عبر محاكاة لتماثيل "باستت"، وتماثيل "الأوشابتي"، والأواني الفخارية العريقة، والفنون التعبيرية لإعادة تجسيد رموز صلاية نعرمر وتصميم خراطيش ملكية مدون عليها العلامات الهيروغليفية بلمسة فنية معاصرة.

يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري بالتحرير في القرن الـ 19 والذى شهد افتتاحة حضور الخديوي عباس حلمي الثاني فى 15 نوفمبر 1902، ويصنف بانه أقدم متحف آثري في الشرق الأوسط ،ويقتني بداخل طرقته الممتدة على قطع آثرية فريدة تعود لعدة عصور.

وصمم المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورغون الشكل الهندسي لـ المتحف المصري بالتحرير والمتميز بشكل العمارة اليونانية الرومانية ، وذلك عقب مسابقة عالمية تمت عام 1895 ميلاديا ، ليكون أيقونة المتاحف حول العالم ومزارا سياحيا يقصد سائحي العالم.

ويضم المتحف المصري بالتحرير أشهر القطع الاثرية عبر تاريخة كان ابرزها قناع الملك توت عنخ آمون الذى انتقل الى المتحف المصري الكبير ، بالاضافة الي قطع آثرية للمجموعة الجنائزية ليويا وتويا ولوحة نارمر بالااضفة الي تماثيل خاصة بملوك وملكات مصر في العصر القديم.