قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي
الجيش الكويتي: تصدينا لأهداف جوية معادية بكفاءة عالية
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
بيان خليجي أمريكي أردني: ندين بشدة الهجمات الإيرانية المتهورة في أنحاء المنطقة
دعاء يوم 12 رمضان.. ردده واغتنم نفحات العشر المغفرة
أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الإثنين 2 مارس 2026
الداخلية البحرينية: مقـ.تل عامل آسيوي وإصابة اثنين بسبب شظايا صاروخ
سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا إيرانية في 7 مدن كبرى
محمد رمضان: زعلان إني معملتش مسلسل في رمضان.. وصالحت نفسي بعربية فيراري
حزب الله يتوعد بالرد بعد اغتيال خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
الدفاع الإماراتية تتصدى لهجمات إيرانية مكثفة: تدمير 506 مسيرات و152 صاروخا
صالح جمعة: بدأت الصلاح.. وتبت عن كل الأخطاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سحور شهي و لذيذ.. طريقة عمل طاسة بيض بيتزا

طريقة عمل طاسة بيض بيتزا
طريقة عمل طاسة بيض بيتزا
هاجر هانئ

طاسة بيض بيتزا من الأطباق اللذيذة التي يمكنك عملها وتقديمها لأفراد أسرتك وأطفالك في البيت بمذاق شهي وبأسهل الخطوات.

قدمت الشيف نهال الشناوي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاسة بيض بيتزا، فيما يلي:

مقادير طاسة بيض بيتزا


● 6 بيضات مخفوقين

● نصف كوب لبن

● حبة فلفل ألوان قطع صغيرة

● 50 جرام زيتون أسود مخلي شرائح

● 200 جرام جبنة موتزاريلا

● 100 جرام جبنة كريمي

● 150 جرام سلامي شرائح

● ملح

● فلفل

● ربع ملعقة زعتر مجفف

● ربع ملعقة بابريكا مدخنة

● زبدة

طريقة تحضير طاسة بيض بيتزا

في بولة، يخلط البيض مع الفلفل الأسود واللبن والملح والزعتر والبابريكا.

في وعاء، يشوح الفلفل الألوان مع الزبدة، ثم يضاف الزيتون والجبنة الكريمي، ثم يضاف السلامي.

يضاف خليط البيض والجبنة الموتزاريلا، ثم تدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج، وتقدم ساخنة.

طاسة بيض بيتزا طريقة عمل طاسة بيض بيتزا مقادير طاسة بيض بيتزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

الطقس

انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

حصيلة الهجوم على الإمارات.. 3 قـ.ـتلى و58 مصابا بعد إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية

ترشيحاتنا

أرشيفية

البحرين: الدفاعات الجوية دمرت وأسقطت 61 صاروخاً و34 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الهجوم

أرشيفية

إصابة 7 إسرائيليين في هجوم صاروخي على القدس المحتلة.. واستنفار طبي وأمني واسع

بحضور عمرو موسى ومصطفى الفقي.. تركي آل الشيخ يزور متحف فاروق حسني

بحضور عمرو موسى ومصطفى الفقي.. تركي آل الشيخ يزور متحف فاروق حسني

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد