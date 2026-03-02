سحور شهي و لذيذ.. طريقة عمل طاسة بيض بيتزا

طاسة بيض بيتزا من الأطباق اللذيذة التي يمكنك عملها وتقديمها لأفراد أسرتك وأطفالك في البيت بمذاق شهي وبأسهل الخطوات.

قدمت الشيف نهال الشناوي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاسة بيض بيتزا، فيما يلي:

مقادير طاسة بيض بيتزا



● 6 بيضات مخفوقين

● نصف كوب لبن

● حبة فلفل ألوان قطع صغيرة

● 50 جرام زيتون أسود مخلي شرائح

● 200 جرام جبنة موتزاريلا

● 100 جرام جبنة كريمي

● 150 جرام سلامي شرائح

● ملح

● فلفل

● ربع ملعقة زعتر مجفف

● ربع ملعقة بابريكا مدخنة

● زبدة

طريقة تحضير طاسة بيض بيتزا

في بولة، يخلط البيض مع الفلفل الأسود واللبن والملح والزعتر والبابريكا.

في وعاء، يشوح الفلفل الألوان مع الزبدة، ثم يضاف الزيتون والجبنة الكريمي، ثم يضاف السلامي.

يضاف خليط البيض والجبنة الموتزاريلا، ثم تدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج، وتقدم ساخنة.