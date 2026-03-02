قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مصر لصناعة الكيماويات تحقق صافي ربح 315 مليون جنيه في 7 أشهر

مصر لصناعة الكيماويات
مصر لصناعة الكيماويات
علياء فوزى

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تراجع صافي أرباحها بنسبة 7.6% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري 2025-2026.

كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، تسجيل صافي ربح بلغ 315.22 مليون جنيه منذ يداية يوليو حتى نهاية يناير 2026، مقابل 341.1  مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 556.77 مليون جنيه، مقابل 527.96 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

منتجات الشركة

وتأسست شركة مصر لصناعة الكيماويات عام 1959، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية، وتنتج مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل: الصودا الكاوية (سائلة وصلبة)، غاز الكلور السائل، غاز الهيدروجين المضغوط، حامض الهيدروكلوريك، كلوريد الحديديك، وهيبوكلوريت صوديوم، وتدخل هذه المنتجات في قطاعات حيوية مثل محطات المياه والصرف الصحي، صناعات الغزل النسيج والسكر والأسمدة.

مشروعات تطوير

وتجري شركة مصر لصناعة الكيماويات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، ومنها: مشروع إنتاج حبيبات الكلور بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 10 آلاف طن سنويًا، بإلإضافة إلى 12 ألف طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج حامض الكبريتيك المركز 98% بطاقة 100 طن/يوم، ومشروع إنتاج حامض السالفونيك 90% بطاقة 16 طن/يوم. 

وأنشئت شركة مصر لصناعة الكيماويات وحدة مبخرات جديدة، وجاري تحديث ورفع كفاءة وحدتي الملح، وتطوير غرفة التخلص الآمن من أسطوانات الكلور، ويأتي ذلك وفي إطار التزامها البيئي. 

أسهم شركة مصر لصناعة الكيماويات

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة.

