مرأة ومنوعات

بأسهل الخطوات .. طريقة عمل لازانيا نباتية بالمشروم

لازانيا نباتية بالمشروم
لازانيا نباتية بالمشروم
هاجر هانئ

قدم الشيف عماد الخشت على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل لازانيا نباتية بالمشروم، فهي من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على سفرة رمضان.

مقادير لازانيا نباتية بالمشروم

● شرائح لازانيا
 

الحشوة:
● 2 ملعقة زبدة
● 2 ملعقة ثوم مفروم
● 200 جرام مشروم
● 3 ملاعق معجون طماطم
● 3 ملاعق بقدونس مفروم
● عود روزماري أخضر
● ملح وفلفل
● رشة سكر


صوص البشاميل:
● كوب زبدة
● كوب دقيق
● لتر لبن
● رشة جوزة الطيب
● فلفل أبيض
● كوب جبن موتزاريلا
● كوب جبن شيدر



طريقة تحضير لازانيا نباتية بالمشروم

في حلة على النار يوضع ماء مغلي، روز ماري ثم تصفى من الماء.

في طاسة على النار توضع زبدة، ثوم مفروم، وتشوح المكونات، ثم يضاف مشروم، ثم تشوح أيضا.

ويضاف ملح وتقلب المكونات، ثم تضاف صلصة طماطم وتقلب المكونات، ثم يضاف فلفل وتقلب المكونات.

يضاف ماء الروز ماري للمكونات وتقلب جيدا.

يضاف بقدونس مفروم وتقلب المكونات للحصول على الحشو المطلوب.

للبشاميل:

في حلة على النار توضع زبدة ثم يضاف دقيق وتقلب المكونات جيدا، ثم يضاف لبن وتقلب المكونات؛ للحصول على البشاميل المطلوب.

تضاف جبنة موتزرايلا مبشورة مع جبنة شيدر مبشورة وتقلب المكونات.

يوضع قليل من البشاميل على الصوص السابق وتقلب المكونات.

يوضع البشاميل في البايركس، ثم توضع شرائح اللازانيا.

توضع طبقة من الحشو، ثم توضع شرائح اللازانيا، ثم طبقة من الحشو.

توضع طبقة من الجبنة موتزاريلا ثم طبقة من البشاميل.

وتكرر نفس الخطوات بالترتيب

يوضع على الوجه جبنة موتزاريلا.

يوضع البايركس في الفرن، ويترك حتى تمام الطهى، ثم يقدم.

