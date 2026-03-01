علشان تدفى.. طريقة عمل شوربة طماطم بالكريمة

شوربة طماطم بالكريمة من الأطباق الجانبية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل فهي تمنحك الشعور بالدفئ و من الأكلات الشهية على مائدة إفطار شهر رمضان.

قدمت الشيف مروة المهني، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شوربة طماطم بالكريمة..



مقادير شوربة طماطم بالكريمة

● طماطم مشوية مع زيت زيتون وزعتر

● ثوم مشوي

● مرقة دجاج

● دقيق

● زبدة

● صلصة طماطم

● كريمة لباني

● ملح وفلفل

للتقديم:

● كريمة لباني

● أوراق ريحان

طريقة تحضير شوربة طماطم بالكريمة

تذوب الزبدة ثم اضاف صلصة الطماطم

ثم تضاف الطماطم المشوية والثوم المشوي ويقلب الخليط جيدا

ثم تضاف المرقة وتترك حتى تمام النضج

لعمل البشاميل الخفيف

تشوح ملعقة دقيق في الزبدة ثم يضاف الكريمة اللباني وتضاف على شوربة الطماطم

وتقلب جيدا وتقدم ويضاف الكريمة