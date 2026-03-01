جديدة وغير تقليدية... طريقة عمل سمبوسك كاسترد

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج سحورك علينا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سمبوسك كاسترد، فهي من الأطباق الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

مقادير سمبوسك كاسترد



● عجينة سمبوسك

● زيت للقلي

للكاسترد:

● 2 كوب لبن

● 3 ملعقة كبيرة سكر

● 3 ملعقة كبيرة كاسترد

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا

للتغطية:

● شربات

● شوكولاتة باللبن



طريقة تحضير سمبوسك كاسترد



تضاف مقادير الكاسترد وتقلب على النار.

يحشى السمبوسك بالكاسترد البارد ويقلى فى الزيت.

يسقى بالشربات ويزين بالشوكولاته ويقدم.