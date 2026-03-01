قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: غلق مضيق هرمز يهدد التجارة العالمية.. ومصر مستعدة لمواجهة تداعيات الحرب
تبكير صرف مرتبات مارس 2026 في مصر .. اعرف هتقبض امته قبل العيد
القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة
الأرصاد تحذر من طقس الإثنين.. أمطار تمتد للقاهرة واضطراب ملاحي مع استمرار موجة الصقيع
الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا إسرائيليا في حيفا
المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري
أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. الإفتاء تحدد
نتيجة الأوضاع الراهنة.. الزراعة تكشف حقيقة توقف حركة الصادرات المصرية
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر توسطت بين أمريكا وإيران لتجنب الحرب.. ولا قلق على الداخل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

جديدة وغير تقليدية... طريقة عمل سمبوسك كاسترد

سمبوسك كاسترد
سمبوسك كاسترد
هاجر هانئ

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج سحورك علينا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سمبوسك كاسترد، فهي من الأطباق الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

مقادير سمبوسك كاسترد


● عجينة سمبوسك

● زيت للقلي

للكاسترد:
● 2 كوب لبن
● 3 ملعقة كبيرة سكر
● 3 ملعقة كبيرة كاسترد
● 1 ملعقة صغيرة فانيليا
للتغطية:
● شربات
● شوكولاتة باللبن


طريقة تحضير سمبوسك كاسترد


تضاف مقادير الكاسترد وتقلب على النار.
يحشى السمبوسك بالكاسترد البارد ويقلى فى الزيت.
يسقى بالشربات ويزين بالشوكولاته ويقدم.

سمبوسك كاسترد طريقة تحضير سمبوسك كاسترد مقادير سمبوسك كاسترد

انجي كيوان
نائب محافظ الشرقية
مرور الشرقية
محمد عادل إمام وميرنا جميل
