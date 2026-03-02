مواعيد مباريات اليوم الاثنين 2 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

تستعد ملاعب العالم اليوم لاستضافة عدد كبير من المواجهات المثيرة في مختلف الدوريات والمسابقات، وسط متابعة جماهيرية واسعة.

تتصدر قائمة اللقاءات المرتقبة مواجهة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى ديربي مثير في الدوري المصري بين الاتحاد وغزل المحلة.

الدوري المصري: مواجهات قوية في المساء

تتواصل منافسات الدوري المصري الممتاز اليوم بعدد من المباريات الهامة:

• الاتحاد ضد غزل المحلة – تنطلق المباراة في الساعة 9:30 مساءً على قناة On Sport 1. اللقاء يحظى بأهمية كبيرة في صراع النقاط للمراكز المتقدمة، ويأمل الفريقان في تحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيرهما.

• فاركو ضد كهرباء الإسماعيلية – تقام المباراة في نفس التوقيت، الساعة 9:30 مساءً، وتنقلها قناة On Sport 2. المواجهة تعد فرصة لكلا الفريقين لتعزيز مركزهما في جدول ترتيب الدوري، مع التركيز على الأداء الهجومي والدفاعي.

الدوري الإسباني: ريال مدريد يبحث عن الانتصار

في الليجا الإسبانية، يلتقي فريق ريال مدريد مع خيتافي على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة تقام الساعة 10 مساءً وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1. المدير الفني للفريق الملكي يسعى لاستعادة الانتصارات بعد سلسلة نتائج متفاوتة، بينما يسعى خيتافي لتقديم أداء مفاجئ خارج ملعبه.

الدوري الإيطالي: مواجهتان منتظرتان

تشهد إيطاليا أيضًا مواجهتين مثيرتين في الجولة الحالية من الكالتشيو:

• بيسا ضد بولونيا – في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة AD Sports 1 HD. الفريقان يطمحان لاقتناص نقاط المباراة الهامة لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

• أودينيزي ضد فيورنتينا – الساعة 9:45 مساءً على نفس القناة، مواجهة تعتمد على القوة الهجومية والدفاع الصلب لكلا الفريقين، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.