قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الآثار يستعرض أمام النواب خطة الوزارة في الترويج السياحي الفترة المقبلة
أعضاء جدد وتحديث بيانات |آخر كواليس استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2026
إيران تعلن تدمير القنصلية الأمريكية بالعراق وقاعدة عسكرية بالبحرين
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين
الأردن يتعامل مع 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
الجيش الإيراني: استهدفنا سفنا حربية شمال المحيط الهندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

رقي وبساطة.. إطلالات أسما إبراهيم في حبر سري تشعل السوشيال ميديا

اسما ابراهيم
اسما ابراهيم
ريهام قدري

تواصل الإعلامية أسما إبراهيم لفت الأنظار بإطلالاتها الأنيقة خلال حلقات برنامجها «حبر سري»، حيث تعتمد أسلوبًا يجمع بين الرقي والبساطة مع لمسة عصرية واضحة.

 وتحرص في كل ظهور على اختيار تصميمات تعكس شخصية قوية وهادئة في الوقت نفسه، بما يتناسب مع طبيعة البرنامج الحواري.

خلال الموسم الحالي، تنوعت اختياراتها بين الفساتين الكلاسيكية ذات القصّات المحددة، والبدل الرسمية ذات الطابع العصري، مع ألوان تراوحت بين الأسود الأنيق والأحمر الجريء ودرجات الوردي الهادئة.

 كما لفتت الأنظار بتنسيق الإكسسوارات بعناية، سواء من خلال المجوهرات الراقية أو الأحذية ذات الكعب العالي التي أضافت لمسة فخامة لإطلالتها.


مكياجها جاء في أغلب الحلقات هادئًا بملامح طبيعية تبرز جمالها دون مبالغة، مع تسريحات شعر بسيطة تتماشى مع أجواء البرنامج، ما منحها حضورًا متوازنًا أمام الكاميرا.


إطلالات أسما إبراهيم في «حبر سري» تؤكد اهتمامها بأدق التفاصيل، لتظهر بصورة إعلامية أنيقة تحافظ على الاحترافية وتواكب أحدث صيحات الموضة في الوقت نفسه.

اسما ابراهيم إطلالة اسما ابراهيم ملابس اسما ابراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الخديوي إسماعيل

في ذكراه.. 4 نجوم جسدوا شخصية الخديوي إسماعيل.. من الأفضل؟

سهير رمزي

في عيد ميلادها.. قصة أزواج سهير رمزي وابتعادها عن الفن

زينات صدقي

فى ذكراها.. قصة بيع زينات صدقي أثاث منزلها

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد