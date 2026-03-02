رقي وبساطة.. إطلالات أسما إبراهيم في حبر سري تشعل السوشيال ميديا

تواصل الإعلامية أسما إبراهيم لفت الأنظار بإطلالاتها الأنيقة خلال حلقات برنامجها «حبر سري»، حيث تعتمد أسلوبًا يجمع بين الرقي والبساطة مع لمسة عصرية واضحة.

وتحرص في كل ظهور على اختيار تصميمات تعكس شخصية قوية وهادئة في الوقت نفسه، بما يتناسب مع طبيعة البرنامج الحواري.

خلال الموسم الحالي، تنوعت اختياراتها بين الفساتين الكلاسيكية ذات القصّات المحددة، والبدل الرسمية ذات الطابع العصري، مع ألوان تراوحت بين الأسود الأنيق والأحمر الجريء ودرجات الوردي الهادئة.

كما لفتت الأنظار بتنسيق الإكسسوارات بعناية، سواء من خلال المجوهرات الراقية أو الأحذية ذات الكعب العالي التي أضافت لمسة فخامة لإطلالتها.



مكياجها جاء في أغلب الحلقات هادئًا بملامح طبيعية تبرز جمالها دون مبالغة، مع تسريحات شعر بسيطة تتماشى مع أجواء البرنامج، ما منحها حضورًا متوازنًا أمام الكاميرا.



إطلالات أسما إبراهيم في «حبر سري» تؤكد اهتمامها بأدق التفاصيل، لتظهر بصورة إعلامية أنيقة تحافظ على الاحترافية وتواكب أحدث صيحات الموضة في الوقت نفسه.