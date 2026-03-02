قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
الإرتقاء بأحوال المعلمين .. ماذا أعلن وزير التعليم خلال جولته بمدارس قنا؟
موعد أذان المغرب اليوم 12 رمضان.. اعرف هتفطر إمتى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لأخطر تشكيل عصابي لترويج المخدرات بشرم الشيخ

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم المتهمين، على أفراد تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد ثبوت تورطهم في جلب وترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وثبت للمحكمة أن المتهمين كوَّنوا تشكيلًا إجراميًا منظمًا يضم 8 عناصر، لتوزيع المواد المخدرة على نطاق واسع، مستغلين الطبيعة السياحية للمدينة في ترويج نشاطهم غير المشروع. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم قبل ترويج المضبوطات، حيث عُثر بحوزتهم على كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاح ناري وذخيرة ومبالغ مالية، وتمت مصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور إسلام عبدالسميع وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 3 يوليو 2025، بدائرة شرم الشيخ، عقب ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام المتهم الأول، 38 عامًا، ويعمل سائقًا، بتزعم تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، يعاونه سبعة متهمين آخرين، متخذين من المناطق الجبلية، وخصوصًا منطقة وادي عواجة، مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي داخل إحدى الخيام البدوية.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالاتجار في جوهر الحشيش ونبات الهيدرو المخدر، مستخدمين سيارة ملاكي مملوكة لأحدهم، ومتخذين من الطبيعة الجبلية ستارًا لإخفاء نشاطهم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة بشرم الشيخ، أُعدت مأمورية أمنية استهدفت المتهمين، حيث أُقيمت عدة أكمنة بمحيط تواجدهم، وأسفرت عن ضبطهم جميعًا.

وضُبط بحوزتهم حقيبة تحتوي على 750 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، و50 قطعة أخرى تُعرف بـ"الفرش"، و25 لفافة من نبات الهيدرو المخدر، إلى جانب هواتف محمولة ومبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه. كما عُثر بحوزة أحد المتهمين على طبنجة عيار 9 مم و8 طلقات.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وتقاسم الأرباح فيما بينهم، وأن المبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع العملاء، فيما أقر أحدهم بحيازة السلاح بقصد الدفاع.

حُرر محضر بالواقعة برقم 8134 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ، وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، والتحفظ على السيارة والسلاح والذخيرة والمبالغ المالية، قبل إحالة القضية إلى محكمة جنايات.، التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنوب سيناء محكمة جنايات عصابة مخدرات شرم الشيخ

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

وزارة السياحة

خلية أزمة بالسياحة لمتابعة رحلات العمرة بعد التطورات الإقليمية

وزير الزراعة

الزراعة: إصدار 900 ترخيص لتشغيل أنشطة ومشروعات إنتاج حيواني وداجني خلال فبراير

الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين

مفيش حد حضر .. تأجيل عمومية المهندسين ساعتين

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

