رئيس الوفد يعين ثروت الخرباوى مستشارا قانونيا لحزب الوفد ومؤسسته الإعلامية

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد ،قرارا حمل رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٢مارس ٢٠٢٦ بتعيين المستشار ثروت الخرباوى، عضو مجلس الشيوخ ،مستشارا قانونيا لحزب الوفد ،ومؤسسته الإعلامية.

يذكر أن المستشار ثروت الخرباوى ،بدأ حياته السياسية عضوا في حزب الوفد ،ونائب معين بمجلس الشيوخ ٢٠٢٥- ٢٠٣٠ بقرار من قبل رئيس الجمهورية ويعمل محامى بالنقض والإدارية العليا،وله مؤسسة قانونية تحمل إسمه للمحاماة والإستشارات القانونية ،ويعمل محكم بوزارة العدل .



وقد ذكر " الخرباوى" فى تصريحات صحفيه أنه يتطلع لأن يكون على قدر هذه الثقة، من خلال الإسهام الفعّال في مناقشة القضايا التشريعية والملفات القانونية المهمة داخل حزب الوفد ومن ثم مجلس الشيوخ، والعمل على دعم جهود الدولة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وترسيخ قيم المواطنة والوعي الوطني، بما يعزز من مسيرة التنمية والبناء.



وأوضح الخرباوي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نجاحات استراتيجية في ملفات الأمن القومي، والوصول إلى اتفاقات مهمة تتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب استعادة دورها التاريخي والريادي في المنطقة.