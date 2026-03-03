قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الغربية.. عمومية الجمعية العامة للنقل تجدد الثقة للنويهى لمدة 3 سنوات

الغربية أحمد علي

أعلن أعضاء الجمعية العمومية للجمعية العامة للنقل الثقيل فى مصر اليوم عن تجديد  الثقة لإبن محافظة الغربية العميد مصطفى النويهي  رئيسا لمدة 3سنوات وذلك خلال انعقادها اليوم وذلك للمرة الثانية على التوالى .

أعلان نتيجة بالتزكية 

في ذات السياق  أكد مصطفى النويهى خبير النقل فى مصر ورئيس الجمعية العامة للنقل الثقيل أنه يشكر أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بانتخابه رئيسا لمدة جديدة.

تحسين ظروف قطاع النقل 

وشدد "النويهي" أنه سيعمل على تحسين ظروف عمل  قطاع النقل الثقيل في مصر حيث أنه يُعد شريانًا رئيسيًا للاقتصاد، رغم التحديات الكبيرة التى  تعوق كفاءته وتؤثر على معدلات الحوادث والتكلفة اللوجستيه متعهدا بوضع خطة للنهوض بالقطاع.

وحدد النويهى أهم مشكلات قطاع النقل الثقيل في مصر ومن اهمها تهالك جزء كبير من الأسطول مشيرا أن  الشاحنات القديمة، تستهلك وقودًا أكثر وتتعرض لأعطال متكررة.

رفع كفاءة الخدمات 

وتابع "النويهي" بقوله " أن ضعف الالتزام بالصيانة الدورية والفحص الفني الحقيقي كما يزيد من ارتفاع معدلات الحوادث ."

كما استشهد أن القيادة لساعات طويلة دون راحة. ووجود 
تحميل زائد يتجاوز الحمولة المقررة مشيرا أن رئيس الجمعية العامة أن ضعف تدريب بعض السائقين بعد أمرا سلبيا فى تطوير قطاع النقل.

رفع كفاءة الخدمات 


كما يعانى القطاع  من ضعف التنظيم والرقمنه وغياب قاعدة بيانات موحدة لحركة الشاحنات.
واختتم حديثه بقوله "الاعتماد على الأوراق بدل أنظمة التتبع الإلكتروني فضلا عن بطء إجراءات التفريغ والتحميل في الموانئ. ما ينتج عنه اختناقات لوجستيه وكذلك تكدس الشاحنات أمام الموانئ 
كما أن أهم مشكلات القطاع هى ارتفاع تكلفة التشغيل و
زيادة أسعار الوقود وقطع الغيار وتقلبات سعر العملة وتأثيرها على استيراد الشاحنات وقطع الغيار.

تحسين خدمات 


الاقتصاد غير الرسمي
وجود شاحنات تعمل دون تراخيص مكتملة وتهرب ضريبي وتأميني ومنافسة غير عادلة للشركات الملتزمة مستشهدا بكيفية النهوض بقطاع النقل الثقيل وإحلال وتجديد الأسطول وبرنامج تمويل منخفض الفائدة لإحلال الشاحنات القديمة مشيرا أنه يجب تحفيز استخدام الشاحنات الصديقة للبيئة.

الجدير بالذكر أن  النويهى يتولى أيضا رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بالغربية

اخبار محافظة الغربية النقل مصطفي النويهي التزكية رفع كفاءة الخدمات

