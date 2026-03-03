تصعيد أمريكي غير مسبوق و1250 هدفا في 48 ساعة| وسمير فرج يكشف موعد انتهاء الحرب بين واشنطن وطهران

في مشهد إقليمي متوتر تتسارع فيه الأحداث، تتصاعد المخاوف من توسّع رقعة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تصريحات عسكرية وسياسية تحمل رسائل متناقضة بين التصعيد والتهدئة. فبين إعلان الجيش الأمريكي سقوط قتلى جدد، وتصريحات عن ضربات مكثفة لم تبلغ “الموجة الكبرى” بعد، يقف العالم مترقبًا.. هل نحن أمام حرب محدودة الزمن أم بداية صراع طويل قد يعيد رسم خريطة المنطقة؟

التطورات الأخيرة، وما حملته من أرقام وتصريحات وتحليلات، فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة، خاصة في الشارع العربي، حول مستقبل المواجهة، واحتمالات اتساعها، وانعكاساتها على دول المنطقة، وعلى رأسها مصر.

ارتفاع عدد القتلى.. رسالة من قلب المعركة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا منذ بداية الحرب إلى ستة، بعد استعادة رفات جنديين كانا في عداد المفقودين من منشأة تعرضت لهجوم إيراني في بداية العمليات.

هذا الإعلان لم يكن مجرد رقم جديد في سجل الحرب، بل رسالة تؤكد أن المواجهة دخلت مرحلة أكثر خطورة، وأن الخسائر لم تعد محصورة في الضربات الجوية أو العمليات البعيدة، بل باتت تمس الجنود بشكل مباشر.

ويعكس ذلك، بحسب مراقبين، طبيعة الحرب الحديثة التي تتسم بالسرعة والتكنولوجيا العالية، لكنها في الوقت نفسه تحمل تكلفة بشرية قاسية، مهما بلغت دقة العمليات.

ترامب: الضربات قوية.. والموجة الكبرى لم تأت بعد

في مقابلة قصيرة مع شبكة CNN، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي يوجه “ضربات قوية للغاية” لإيران، مشيرًا إلى أن المرحلة الأكبر من العمليات لم تبدأ بعد.

وقال ترامب إن الجيش الأمريكي “هو الأعظم في العالم”، وأن العمليات تسير “بشكل جيد جدًا”، لكنه في الوقت ذاته عبّر عن أمله في ألا تستمر الحرب طويلًا، متوقعًا في تقدير سابق أن تستغرق نحو أربعة أسابيع.

هذه التصريحات تحمل مفارقة واضحة: تأكيد على القوة والاستمرار في الضغط، يقابله رغبة معلنة في تقصير أمد الحرب، وهو ما يعكس طبيعة الصراعات الحديثة التي تُدار تحت سقف حسابات سياسية واقتصادية معقدة.

أكثر من 1250 هدفًا خلال 48 ساعة

أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف أكثر من 1250 هدفًا خلال أول 48 ساعة من الحرب، بينها مراكز قيادة وسيطرة، ومواقع للصواريخ الباليستية، وسفن وغواصات تابعة للبحرية الإيرانية، إضافة إلى مواقع صواريخ مضادة للسفن.

هذا الرقم الضخم يكشف حجم العمليات العسكرية، ويعكس رغبة واشنطن في توجيه ضربات سريعة ومركزة لإضعاف القدرات الإيرانية قبل الدخول في مرحلة أطول من المواجهة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه.. هل الضربات المكثفة تعني قرب نهاية الحرب، أم أنها مجرد تمهيد لجولات أعنف؟

في هذا السياق، قدّم اللواء أركان حرب سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، قراءة تحليلية للمشهد، متناولًا أبعاد التصعيد، ودخول أطراف جديدة على خط المواجهة، وانعكاسات ذلك على مصر والمنطقة.

مدة الحرب.. هل تستمر أسابيع؟

بشأن ما تردد حول إمكانية استمرار الحرب لمدة أربعة أو خمسة أسابيع، يرى اللواء سمير فرج أن هذا السيناريو غير مرجح. وأوضح أن التقديرات الأقرب تشير إلى أن مدة المواجهة قد تكون مشابهة للحرب السابقة، والتي استمرت نحو 12 يومًا، وربما تزيد قليلًا، لكن ليس إلى حد الامتداد لأسابيع طويلة.

وأشار إلى أن طبيعة العمليات العسكرية الحالية، وكذلك حسابات الأطراف المتصارعة، لا ترجح الدخول في حرب مفتوحة بلا سقف زمني، خاصة في ظل الضغوط الدولية والإقليمية.

دخول حزب الله.. تعقيد جديد في المعادلة

التطور الأبرز في المشهد بحسب فرج هو دخول حزب الله في المعادلة العسكرية، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا. فإسرائيل كما أوضح قامت بتعبئة نحو 100 ألف جندي، وهو رقم يعكس استعدادًا لسيناريوهات قد تشمل توغلًا بريًا في جنوب لبنان بهدف استهداف عناصر الحزب.

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني لا يملكان السيطرة الكاملة على تحركات الحزب، ما يفتح الباب أمام تصعيد قد يتجاوز الحدود التقليدية للصراع، ويحوّل المواجهة إلى ساحة إقليمية متعددة الأطراف.

هل يدخل الحوثيون على الخط مجددًا؟

ولم يستبعد الخبير العسكري احتمال عودة الحوثيون إلى المشهد، كما حدث سابقًا حين استهدفوا الملاحة في البحر الأحمر، مما تسبب في أضرار اقتصادية جسيمة.

وأوضح أن مصر كانت من أكثر الدول تضررًا جراء تلك التطورات، حيث خسرت نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب اضطراب حركة الملاحة. وبالتالي، فإن أي تصعيد جديد في البحر الأحمر سيعني ضغوطًا اقتصادية إضافية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة عالميًا.

انعكاسات ما يحدث في إيران

أما بشأن تأثير التطورات داخل إيران، فأكد فرج أن التأثير على مصر يأتي بشكل غير مباشر، من خلال انعكاسات اقتصادية عالمية، مثل ارتفاع أسعار النفط والطاقة وزيادة تكاليف النقل والشحن.

وشدد على أن مصر لا تضم قواعد عسكرية أجنبية قد تجعلها طرفًا مباشرًا في المواجهة، وهو ما يبعدها حتى الآن عن دائرة الاشتباك العسكري المباشر.

هل يمكن إسقاط النظام الإيراني؟

حول التصريحات التي تتحدث عن إمكانية “إنهاء” إيران أو إسقاط نظامها، اعتبر فرج أن هذا الطرح غير واقعي. وأوضح أن إسقاط أي نظام سياسي لا يتم بقرار خارجي، بل يحتاج إلى حراك داخلي من الشعب نفسه.

وأشار إلى أن الحديث عن إعادة نجل الشاه إلى المشهد السياسي لا يبدو عمليًا، إذ إن ابتعاده عن البلاد لعقود طويلة جعل حضوره وتأثيره داخل المجتمع الإيراني محدودين للغاية. كما أن قوى المعارضة في الخارج، مثل جماعة “مجاهدي خلق”، لا تمتلك وفق تقديره الثقل الشعبي الكافي لتولي السلطة.

الرد الإيراني.. إلى أين يتجه؟

وفي ختام تحليله، توقع اللواء سمير فرج أن تستمر الضربات المتبادلة لفترة محدودة، في إطار رسائل عسكرية محسوبة. ويرى أن اللحظة التي ستشعر فيها الإدارة الأمريكية بأن التصعيد بلغ ذروته، ستكون هي نفسها نقطة التحول نحو وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأكد أن إيران، رغم قدرتها على الصمود، لن تستطيع تحمل حرب طويلة الأمد في ظل الضغوط الاقتصادية والعسكرية، ما سيدفعها في النهاية إلى التفاوض، لكن من موقع يحفظ لها قدرًا من التوازن السياسي.

واختتم بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تواصل دعم إسرائيل عسكريًا ولوجستيًا، مما يمنحها تفوقًا في المعركة، لكنه في الوقت ذاته يضع سقفًا سياسيًا للصراع، يمنع انزلاقه إلى مواجهة شاملة مفتوحة.

في النهاية، يبدو أن المنطقة تقف على حافة تصعيد محسوب، لا حرب شاملة حتى الآن. المعادلة الحالية تحكمها توازنات دقيقة بين القوة والردع، وبين الرغبة في فرض الشروط والخوف من الانزلاق إلى فوضى إقليمية.

وبينما تتبادل الأطراف الضربات والرسائل، يبقى الرهان الأكبر على السياسة، التي قد تعود في اللحظة الأخيرة لوقف التصعيد وفتح باب التفاوض.

فالشرارة التي تُشعل الحرب قد تكون صغيرة، لكن إطفاءها دائمًا يحتاج إلى شجاعة أكبر من إشعالها. وفي عالم يمتلئ بالتوترات، قد تكون لحظة الحكمة هي الفاصل بين مواجهة محدودة وصراع لا نهاية له.