الدجاج المسحب على سفرة رمضان.. وصفة سريعة ولذيذة للإفطار

اذا كنتي تودين تقديم وصفات لذيذة ومبتكرة نقدم اليكي وصفة الدجاج المسحب لتقديمها على مائدة الإفطار:
المكونات:
1 كيلو دجاج مسحب (صدر الدجاج مقطع شرائح رفيعة)
3 فصوص ثوم مهروسة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة كركم
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
عصير نصف ليمونة
بقدونس مفروم للتزيين
طريقة التحضير
تتبيل الدجاج:
في وعاء، اخلطي الدجاج مع الثوم، عصير الليمون، الزيت، البابريكا، الكركم، الفلفل الأسود، والملح.
اتركيه يتشرب التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل في الثلاجة.
تحمير الدجاج:
سخني مقلاة واسعة أو جريل على نار متوسطة.
ضعي شرائح الدجاج المسحب وقلبيها حتى تنضج تماماً ويصبح لونها ذهبياً من الجهتين.
التقديم:
ضعي الدجاج المسحب في طبق التقديم، وزينيه بالبقدونس المفروم.
يمكن تقديمه مع أرز أبيض أو سلطة خفيفة، أو خبز طازج على سفرة الإفطار.