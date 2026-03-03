الدجاج المسحب على سفرة رمضان.. وصفة سريعة ولذيذة للإفطار

اذا كنتي تودين تقديم وصفات لذيذة ومبتكرة نقدم اليكي وصفة الدجاج المسحب لتقديمها على مائدة الإفطار:



المكونات:

1 كيلو دجاج مسحب (صدر الدجاج مقطع شرائح رفيعة)

3 فصوص ثوم مهروسة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

عصير نصف ليمونة

بقدونس مفروم للتزيين



طريقة التحضير



تتبيل الدجاج:

في وعاء، اخلطي الدجاج مع الثوم، عصير الليمون، الزيت، البابريكا، الكركم، الفلفل الأسود، والملح.

اتركيه يتشرب التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل في الثلاجة.



تحمير الدجاج:

سخني مقلاة واسعة أو جريل على نار متوسطة.

ضعي شرائح الدجاج المسحب وقلبيها حتى تنضج تماماً ويصبح لونها ذهبياً من الجهتين.

التقديم:

ضعي الدجاج المسحب في طبق التقديم، وزينيه بالبقدونس المفروم.

يمكن تقديمه مع أرز أبيض أو سلطة خفيفة، أو خبز طازج على سفرة الإفطار.