14 مليار سبب لإجبارك على التوقف عن استخدام Apple CarPlay وAndroid auto

كشفت تقارير اقتصادية حديثة في مارس 2026 عن الدوافع الحقيقية التي تدفع عمالقة صناعة السيارات، وعلى رأسهم شركة "جنرال موتورز" (GM)، لإيقاف دعم أنظمة "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو" في موديلاتها الجديدة.

ورغم أن الشركات تدعي رغبتها في تقديم تجربة مستخدم أكثر تكاملاً وسلاسة تمامًا، إلا أن الأرقام تشير إلى "14 مليار سبب" مالي؛ حيث يتوقع أن يصل حجم سوق المعلومات والترفيه والخدمات الرقمية داخل السيارات إلى ما بين 14 و18 مليار دولار بحلول عام 2030.

هذا الكنز المالي هو ما يدفع المصنعين لاستبدال الأنظمة الخارجية بأنظمة "مملوكة" تمنحهم السيطرة الكاملة على بيانات المستخدمين وعاداتهم الشرائية.

كيف ستحول السيارات نظامك الترفيهي إلى متجر؟

تخطط شركات السيارات لتحويل شاشات المقصورة إلى منصات ربحية تعتمد على نظام "الاشتراكات الشهرية" (Subscriptions).

فبدلاً من الحصول على خرائط جوجل أو تطبيقات الموسيقى مجانًا عبر هاتفك، ستجبرك الأنظمة الجديدة على الدفع مقابل تفعيل ميزات مثل الملاحة المتقدمة، أو تحسين أداء المحرك عبر البرمجيات، أو حتى تدفئة المقاعد.

ومن خلال امتلاك النظام البرمجي، تصبح الشركة هي المتحكم الوحيد في "النظام البيئي الرقمي" للسيارة، مما يتيح لها فرض رسوم إضافية على كل ميزة تقنية، وهو أمر كان مستحيلاً تمامًا بوجود أنظمة أبل وجوجل التي تقدم هذه الخدمات كجزء من تجربة الهاتف الذكي.

هل تستطيع شركات السيارات منافسة سيليكون فالي؟

على الرغم من ادعاءات مديري شركات السيارات بأن أنظمتهم الخاصة ستكون "أفضل" وأكثر ذكاءً، إلا أن تجارب المستخدمين الواقعية تشير إلى العكس.

فشركات السيارات، تاريخيًا، لا تمتلك الخبرة البرمجية التي تتمتع بها شركات "سيليكون فالي" في تصميم واجهات الاستخدام وسرعة الاستجابة.

ويخشى الكثير من السائقين أن يؤدي هذا التحول إلى العودة لعصر الأنظمة البطيئة والمعقدة التي كانت سائدة قبل عقد من الزمان.

ومع ذلك، يبدو أن قرار الانفصال عن أبل وجوجل لا رجعة فيه بالنسبة للكثيرين، طالما أن هناك مليارات الدولارات من الأرباح الرقمية التي تنتظر من يقتنصها.