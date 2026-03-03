قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

فول بالسجق الساخن.. وصفة سريعة ولذيذة للسحور"

ريهام قدري

إذا كنتِ تودين تقديم أكلات مختلفة في السحور، نقدم إليك وصفة شهية لعمل الفول بالسجق للسحور بطريقة سهلة وسريعة:
المكونات:


2 كوب فول مدمس (مسلوق أو معلب)
200 جرام سجق مقطع شرائح رفيعة
1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة (اختياري: فلفل أسود، كمون، بابريكا)
ملح حسب الرغبة
عصير نصف ليمونة
بقدونس مفروم للتزيين


طريقة التحضير:


في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل ويصبح شفافًا.
أضيفي الثوم وقلّبيه لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.
أضيفي شرائح السجق وقلّبي حتى تتحمر قليلًا وتنضج.
أضيفي الفول مع البهارات والملح، وقلّبي المزيج جيدًا لمدة 5 دقائق على نار هادئة.
قبل التقديم، أضيفي عصير الليمون وقلّبي المزيج.
رشي البقدونس المفروم على الوجه وقدميه ساخنًا مع خبز أو توست.

