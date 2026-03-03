قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية: التصعيد الإيراني جرس إنذار وتعزيز المخزون الاستراتيجي أولوية لحماية الأمن الاقتصادي

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أعربت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن قلقها البالغ إزاء خطورة التصعيد العسكري الإيراني وانعكاساته المحتملة على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا حكوميًا استباقيًا يضع الأمن الاقتصادي والغذائي في صدارة الأولويات الوطنية.

وقالت العسيلي في بيان اليوم، إن التطورات الإقليمية المتسارعة تفرض ضرورة الاستعداد المبكر لأي تداعيات محتملة قد تؤثر على حركة التجارة الدولية وأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مشددة على أهمية تعزيز مخزون السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والزيوت والوقود والأدوية، بما يضمن توافرها بكميات آمنة تحسبًا لأي اضطرابات خارجية.

دعم الصناعة المحلية وتعميق التصنيع

وأضافت أن الدولة مطالبة بمواصلة سياسات دعم الصناعة المحلية وتعميق التصنيع، باعتبارهما خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الدولية، مؤكدة أن تقليل الاعتماد على الخارج لم يعد خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية لحماية الأمن القومي.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في مختلف القطاعات الإنتاجية يسهمان في تقليل فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والدولية.

وأكدت العسيلي أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، لوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي تطورات محتملة، مشيرة إلى أن الاستقرار الداخلي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين الأساسية دون تأثر بالتقلبات الخارجية.

وأكدت أن مصر تمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهلها لتجاوز التحديات، شريطة الاستمرار في نهج التخطيط الاستباقي وتعزيز الإنتاج الوطني، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقلال الاقتصادي ويحافظ على مكتسبات الدولة في مسار التنمية.

مجلس النواب نجلاء العسيلي التصعيد الإيراني حماية الأمن الاقتصادي النائبة نجلاء العسيلي حزب الشعب الجمهوري

