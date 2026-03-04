قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجاوز الـ50 لأول مرة منذ شهور.. سعر الدولار رسميا الآن في البنوك
من خلاف على طعام قطط إلى سحل وإصابات.. القصة الكاملة لفيديو الاعتداء داخل عمارة سكنية
تحذير ناري من وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي بعد تعادل زد
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر
بعد الاستهداف الإيراني .. قرار عاجل من واشنطن بشأن سفارتيها في الرياض ومسقط
تطوّر خطير غرب إيران .. خطة أمريكية كردية لشن هجوم بري ضد طهران
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمنطقة الخرج
تربص وشر.. «المستكاوي» يُعلّق على إصابة المدنيين في الخليج من قبل إيران | ماذا قال؟
نمت واستيقظت على جنابة فهل أكمل الصيام ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
وزارة النقل: تصوير جوي يكشف تقدّم تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | شاهد
الحكم في استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر .. اليوم
ديني

حدث في 14 رمضان.. سيطرت المسلمين على مدينة سرقوسة ..وتولي السلطان حسن بن قلاوون حكم مصر

حدث في 14 رمضان
حدث في 14 رمضان
عبد الرحمن محمد

يظل شهر رمضان المبارك عبر التاريخ الإسلامي سجلاً حافلاً بالفتوحات الكبرى والتحولات السياسية الفارقة التي شكلت وجه المنطقة. 

وفي يوم الرابع عشر من رمضان، نسترجع ثلاث محطات تاريخية هامة، بدأت بانتصارات المسلمين في أوروبا، وصولاً إلى كواليس الحكم والسلطنة في مصر المملوكية.

 سقوط مدينة "سرقوسة" وصدارة المسلمين في صقلية

في مثل هذا اليوم، الرابع عشر من شهر رمضان عام 264هـ، الموافق 19 مايو 878م، نجحت الجيوش الإسلامية في بسط سيطرتها الكاملة على مدينة "سرقوسة" العريقة الواقعة في جزيرة صقلية. 

ويعد هذا الفتح نقطة تحول إستراتيجية في الوجود الإسلامي بالبحر المتوسط، حيث كانت سرقوسة تمثل أحد أهم المعاقل والحصون التي استعصت طويلاً، وبسقوطها توطدت أركان الدولة الإسلامية في الجزيرة، مما سمح بانتشار الثقافة والعمارة والعلوم الإسلامية التي ظلت آثارها شاهدة على تلك الحقبة حتى يومنا هذا.

ولاية السلطان طومان باي الفصل الأخير في دولة المماليك

شهد يوم 14 رمضان من عام 922هـ، الموافق 11 أكتوبر 1416م، حدثاً سياسياً جسيماً في تاريخ مصر، وهو تولي السلطان "طومان باي" مقاليد الحكم والسلطنة. 

جاءت ولايته في ظروف عصيبة وحرجة للغاية أعقبت مقتل السلطان المملوكي "قانصوه الغوري" في معركة "مرج دابق" الشهيرة.

 ويُسجل التاريخ أن طومان باي كان آخر سلاطين الدولة المملوكية في مصر، وبنهاية عهده وسقوطه، طُويت صفحة حكم المماليك لتدخل مصر في قبضة الدولة العثمانية، وتتحول من مقر للخلافة العباسية الثانية إلى ولاية تابعة للتاج العثماني، بعد صراع مرير حاول فيه طومان باي الدفاع عن استقلال مصر بكل استبسال.

السلطان حسن بن قلاوون يتولى حكم مصر 

وفي ذات اليوم من العام 748 هجرية (1347م)، تولى الناصر أبو المعالي "حسن بن الناصر محمد بن قلاوون" حكم مصر، وهو الابن السابع للسلطان الناصر محمد قلاوون.

 وُلد السلطان حسن في عام 735هـ (1334م)، وتولى العرش وهو لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره خلفاً لأخيه الملك المظفر سيف الدين حاجي. 

وعلى الرغم من صغر سنه عند التولي وتقلبات عهده، إلا أن اسمه خُلد في التاريخ كصاحب أعظم أثر معماري إسلامي في القاهرة، وهي "مدرسة السلطان حسن"، التي توصف بأنها "هرم العمارة الإسلامية" وفخر البناء المملوكي الذي لا يزال يقف شامخاً في منطقة القلعة شاهداً على عظمة تلك الدولة.

مدينة سرقوسة حدث في 14 رمضان صقلية حكم مصر حسن بن قلاوون

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

حسن شحاتة وأحمد حسن

سحور الأساطير.. حسن شحاتة ونجوم الجيل الذهبي في ضيافة الصقر

جائزة دبي للقرآن

رئيس المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بحصد المراكز الأولى لجائزة دبي للقرآن

الفائزة جنى إيهاب

وزير الأوقاف يهنئ جنى إيهاب بتصدرها جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر يبرز معالم الشخصية المسلمة في ظل عصر وسائل التواصل الاجتماعي

بالصور

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

