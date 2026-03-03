قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدير تعليم "جنوب سيناء" يتابع انتظام الحضور والتقييمات خلال جولة تفقدية بمدارس أبو زنيمة

ايمن محمد

 أكدت الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أهمية انتظام حضور الطلاب ومتابعة التقييمات الأسبوعية، خلال جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة أبو زنيمة التعليمية، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

واستهلت مديرة التعليم الجولة بزيارة مدرسة بلال بن رباح الابتدائية، حيث تفقدت الفصول الدراسية واطمأنت على انتظام سير العملية التعليمية، مشددة على ضرورة التزام الطلاب بالحضور اليومي، والانتظام في أداء التقييمات الأسبوعية باعتبارها أداة رئيسية لقياس مستوى التحصيل الدراسي.

كما وجهت بضرورة الاهتمام بالطلاب ضعاف المستوى، وتفعيل برامج الدعم وخطط المعالجة، مع التركيز على تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ الصفوف الأولى، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة المدرسة.

وتفقدت مدرسة أبو زنيمة الإعدادية، حيث أجرت حوارًا مع الطلاب حول أهمية الالتزام بالحضور والتقييمات لتحقيق أفضل النتائج، كما تابعت سجلات المعلمين وأعمال التقييم؛ للتأكد من دقة رصد الدرجات بما يعكس المستوى الفعلي للطلاب.

وأكدت أهمية التوسع في أعمال التشجير داخل المدارس، واستغلال المساحات المتاحة في الزراعة؛ بما يسهم في توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة.

واختتمت جولتها بزيارة مدرستي أبو زنيمة الثانوية وخالد بن الوليد الرسمية للغات، إضافة إلى مدرسة وادي الكيلو 9، حيث تابعت سير الدراسة داخل الفصول، واطلعت على الأنشطة التربوية ومعامل العلوم، مشيرة إلى أهمية مادة في إعداد الطلاب لمتطلبات المستقبل، وضرورة مواصلة الاجتهاد خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأشادت مديرة التعليم بمستوى الانضباط الذي لمسته خلال الجولة، مثمنة جهود إدارات المدارس في تنفيذ خطط التطوير والتشجير وتحسين المناخ التعليمي.

جنوب سيناء تعليم جولة التقييمات أبو زنيمة

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

