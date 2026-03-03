شاهد احتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية بدمياط

شهد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، احتفالات ليالى رمضان الثقافية والفنية والتى تأتى ضمن فعاليات تُنظمها هيئة قصور الثقافة وفرع ثقافة دمياط، بحديقة بنت الشاطئ لمدة عشرة أيام، حيث انطلقت أمس وتستمر حتى ١٠ مارس الجارى، وذلك فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة جيهان زكى للاحتفال بشهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، ونجوى كيوان مدير فرع ثقافة دمياط ولفيف من القيادات.

وتفقد محافظ دمياط خلال فعالية اليوم التى شهدت إقبالا من المواطنين حاملةً شعار "رمضان هوية وثقافة " ، تزامنًا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، معرض الفن التشكيلى ، الذى شهد مشاركة عدد كبير من الفنانيين التشكيليين ، وتضمن مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التى عكست رؤى وأساليب مختلفة فى الفن التشكيلى ، حيث أشاد المحافظ بأعمال المشاركين وموهبتهم المتميزة بالفن التشكيلى .

وتضمنت الفعاليات فقرات فنية وشعرية و فقرة لفرقة الانشاد الدينى التابعة لهيئة قصور الثقافة ، كما أُقيم معرض للكتاب على هامش الفعاليات ، هذا إلى جانب مشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بتوزيع برشورات للتوعية بمخاطر المخدرات.

فيما أشاد محافظ دمياط بهذه الفعاليات وما تحمله من محتوى ثرى يحمل فى طياته الخطوات التى تقوم بها الدولة ووزارة الثقافة لترسيخ دور الثقافة فى بناء الإنسان وإتاحة الفنون لكل فئات المجتمع بجميع المحافظات، مما يحقق العدالة الثقافية ويعزز دور قصور الثقافة التنويرى.