مش شايفه أصلا .. تعليق هشام نصر على أداء زيزو مع الأهلي

علق هشام نصر نائب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك علي مستوي أحمد مصطفي زيزو نجم الاهلي .

وقال هشام نصر في تصريحات إذاعية له : “مليش دعوة بزيزو، ومش شايفه أصلا ومش هقيم مستواه مع الأهلي، أنا زعلان عليه لأنه هيكسب فلوس سنتين مثلا، ولكنه خسر تاريخه في الزمالك لأنه كان أسطورة ”

وأضاف قائلا " زيزو كان طالب أكتر من 60 مليون جنيه للتجديد للزمالك، ومفيش لاعب في مصر يستاهل المبلغ ده، ربنا يسهله هو اختار طريق بعيد عنا.

وتابع “شيكابالا دلوقتي الناس كلها بتتصور معاه وشايفاه رمز رغم إنه كان عنده أخطاء وهو لاعب، بس هو أعظم من لمس الكورة برجله الشمال، وحب الزمالك واختار يبقى جواه لنهاية العمر مش زي زيزو، واللي عمله على فكرة ده مش احتراف”.