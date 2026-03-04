بولندا ورومانيا تدعوان أطراف الصراع في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس

أ ش أ

دعا وزيرا خارجية بولندا ورومانيا كافة أطراف الصراع في منطقة الشرق الأوسط إلى ممارسة ضبط النفس واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، بنظيرته الرومانية، أوانا تويو، في العاصمة البولندية (وارسو)، وفقا لما ذكره راديو بولندا اليوم الأربعاء.

وقال سيكورسكي إن بولندا تعلن تضامنها مع قطر والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وسلطنة عمان، التي تأثرت بالتصعيد رغم أنها لم تكن طرفا في النزاع منذ البداية.

وأكد سيكورسكي أن ضمان سلامة المواطنين البولنديين في المنطقة يبقى أولوية قصوى.

وحول التأثير المحتمل لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط على جهود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، قال سيكورسكي إن العواقب غير واضحة بعد.

من جانبها، قالت الوزيرة الرومانية إنها بحثت مع نظيرها البولندي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية مساعدة الرعايا البولنديين والرومانيين المتواجدين هناك وحمايتهم.