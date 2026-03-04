بنجلاديش: شركة "يو إس بانجلا" للطيران تسير رحلتين لإجلاء الرعايا من دبي

أعلنت شركة طيران "يو إس بانجلا" البنغالية اليوم الأربعاء أنها ستقوم بتسيير رحلتين خاصتين إلى دبي من أجل إجلاء الرعايا العالقين في الإمارات العربية المتحدة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت الشركة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل 24" البنغالية في نسختها الإنجليزية - بأنها ستسير الرحلتين بعد مراعاة الجانب الإنساني.. مشيرة إلى أن الرحلة الأولى ستقلع اليوم من مطار شاه جلال الدولي في العاصمة "داكا"، في حين ستنطلق الرحلة الأخرى غدا الخميس من المطار ذاته.

وسمحت هيئة مطارات دبي لبعض شركات الطيران، بما في ذلك شركة "يو إس بانجلا" وطيران الإمارات وطيران الهند، بتسيير رحلات جوية خاصة بعد النظر إلى تطورات الأوضاع.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد شنتا ضربات ضد إيران أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات إلى جانب عدد من القيادات البارزة في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقد أعلنت إيران من جانبها شن ضربات تستهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في عدد من دول المنطقة.