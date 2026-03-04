رئيس وزراء كندا يرحب بتغيير النظام في إيران ويهاجم الضربات الأمريكية الإسرائيلية

دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأطراف المشاركة في الحرب ضد إيران إلى خفض التصعيد بسرعة، وقال إنه على الرغم من دعمه للضربات، إلا أنه موقف يتخذه "بأسف".

قال كارني، متحدثاً إلى الصحفيين في سيدني، وهي المحطة الثانية له في جولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، عن إيران إن كندا "لطالما دعمت ضرورة تحييد هذا التهديد العالمي الخطير".

وأضاف: "لكننا نتخذ هذا الموقف بأسف، لأن الصراع الحالي هو مثال آخر على فشل النظام الدولي".

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن غارات جوية على إيران يوم السبت. وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل ودول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة.

أثناء حديثه مع الصحفيين في أستراليا، انتقد كارني الولايات المتحدة وإسرائيل لتصرفهما "دون إشراك الأمم المتحدة أو التشاور مع الحلفاء، بما في ذلك كندا".

