الشرطة الأمريكية تطرد جنديا سابقا من الكونجرس يرفض القتال لأجل إسرائيل
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: الشرق الأوسط يقف على حافة تصعيد واسع
الرحلة مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر مع الفريق
مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل
علي جمعة: الليل في الإسلام له منزلة كبيرة وأقسَم الله به كثيرًا في القرآن الكريم
بأسعار مخفضة.. الزراعة: استمرار ضخ السلع وبيض المائدة بمنافذها
اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه
الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت
إعلام إيراني: استهداف قاعدة بحرية أمريكية في السعودية
برونو فرنانديز يقترب من معادلة رقم بيكهام رغم خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل
عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعود إلى الطريق الصحيح بدعم جماهيره
إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محلل: حزب الله قادر على خوض حرب استنزاف رغم التفوق التقني الإسرائيلي

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله
محمود محسن

قال علي يحيى محلل سياسي، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يتمتع بتفوق تقني واضح، ويمتلك سلاح الجو الأقوى في الإقليم، إلا أنه أشار إلى وجود نقطة ضعف تتمثل في كونه "جيشًا محتلًا" يتقدم في مناطق غير موالية له، ما يجعله عرضة لحرب استنزاف.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ من أخرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1982 وأذله عام 2006 وطرده في أكثر من مواجهة، قادر اليوم على خوض هذا النوع من الحروب.

وأوضح أن المنطقة الممتدة من الأولي حتى الحدود الفلسطينية قد تتحول إلى نقطة مقتل لجنود الجيش الإسرائيلي، نظرًا لاحتوائها على موانع طبيعية من جبال ووديان وغابات، بخلاف طبيعة قطاع غزة، مشيرًا، إلى أن المقاومة اللبنانية ستقود حرب استنزاف في هذه المنطقة، مستفيدة من عامل الوقت والجغرافيا.

وفيما يتعلق بالضغوط السياسية، تساءل علي يحيى عمّن بدأ الحرب، مؤكدًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يمتلك خططًا مسبقة وحشد أكثر من 100 ألف جندي تمهيدًا لاجتياح جنوب لبنان.

وشدد على أن المطلوب هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرًا، والعودة إلى الحدود المعترف بها دوليًا، والانسحاب من النقاط السبع، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين.
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب استنزاف الحروب الحدود الفلسطينية الجيش الإسرائيلي

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

بيروت

خبير عسكري: عدوان إسرائيلي واسع على لبنان خاصة في الجنوب وبيروت والبقاع

مجدي عبد الغني

مجدي عبد الغني: صالح سليم أفضل رئيس للأهلي.. والجوهري وحسن شحاتة أفضل مدربي منتخب مصر

د. إسماعيل تركي

خبير علاقات دولية: المواجهة العسكرية خرجت عن أطر الشرعية الدولية وتحولت إلى حرب مفتوحة الأهداف

بالصور

بعد تصدرها الترند.. 6 إطلالات لـ دينا الشربيني قبل فستان الفرح في اتنين غيرنا

عودة دودج تشارجر هيلكات 2028 بمحرك V8

انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

لكزس ES تودع الأسواق بإطلالة مايباخ ومحرك كورولا

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

