جولة ليلية .. علاء عبدالمعطي: مشروع طريق المعامل ينهي التكدس المروري ويسرع حركة المركبات |صور

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة ليلية لمتابعة الأعمال النهائية لرصف الطبقة السطحية بمحور طريق المعامل بقرية ميت حبيش، وذلك لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في التنفيذ، بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، والأستاذ عادل داود، رئيس مركز ومدينة طنطا.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن محور طريق المعامل يعد شريانًا مروريًا مهمًا يسهم في تحقيق السيولة المرورية على طريق "طنطا – السنطة – زفتى"، من خلال الربط المباشر بين مدخل طنطا الشمالي عند كوبري فاروق وحتى نهاية قرية ميت حبيش، دون الحاجة للمرور بالطريق القديم، وهو ما سينهي مشكلة التكدس المروري التي كانت تعاني منها المنطقة لفترة طويلة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف المحافظ أن المشروع جاء ضمن خطة تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق بالمحافظة، حيث تم رصف الطريق بطول 2 كم وبتكلفة بلغت 6.6 مليون جنيه.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية آخر قطاعات المشروع بطول 600 متر للتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة وسير العمل وفق الجدول الزمني المحدد، بما يضمن أعلى مستويات الأمان وانسيابية حركة المركبات.

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن الطريق الدائري الجديد يمثل إضافة نوعية لشبكة الطرق بالمحافظة، ويسهم في تقليل زمن الرحلات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية يأتي في صدارة أولويات المحافظة لدعم مسيرة التنمية الشاملة.

ردع مخالفين

يُذكر أن الطريق الجديد يربط القادمين من طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي بالمتجهين إلى مركزي السنطة وزفتى والقرى التابعة لهما، مما يساهم في إنهاء التكدس المروري عند تقاطع الطريق الزراعي مع الطريق الرئيسي طنطا – السنطة – زفتى، ويتيح انسيابية مرورية كاملة لسكان القرية والمناطق المحيطة بها.