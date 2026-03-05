طريقة عمل الحمام المغربي قبل العيد بخطوات سهلة في المنزل

يعد الحمام المغربي من أفضل الطقوس الجمالية قبل العيد، لأنه يساعد على تنظيف البشرة بعمق، إزالة الجلد الميت، ومنح الجسم نعومة ولمعانا ملحوظا.



الادوات المطلوبة

صابون مغربي بلدي

ليفة مغربية

طين مغربي (اختياري)

ماء دافئ

زيت طبيعي او كريم مرطب



الخطوات بالتفصيل

1- تهيئة الجسم بالبخار

ادخلي الحمام وافتحي الماء الساخن قليلا حتى يمتلئ المكان بالبخار، واجلسي من 10 الى 15 دقيقة حتى تفتح مسام البشرة.

2- وضع الصابون المغربي

ضعي الصابون المغربي على الجسم المبلل بالماء الدافئ، واتركيه من 5 الى 10 دقائق حتى يتفاعل مع الجلد.

3- التقشير بالليفة المغربية

اشطفي الجسم بالماء الدافئ، ثم ابدئي بفرك الجسم بالليفة المغربية بحركات طويلة من الاسفل الى الاعلى. ستلاحظين خروج الجلد الميت بوضوح.

4- غسل الجسم جيدا

اشطفي جسمك بالماء جيدا للتخلص من بقايا الجلد الميت والصابون.

5- ماسك الطين المغربي

يمكن وضع الطين المغربي على الجسم وتركه عدة دقائق ثم شطفه، فهو يساعد على تنقية البشرة وشدها.

6- الترطيب العميق

بعد الانتهاء، جففي جسمك برفق وضعي زيتا طبيعيا مثل زيت اللوز او كريم مرطب للحفاظ على نعومة البشرة.

نصائح مهمة قبل العيد

يفضل عمل الحمام المغربي قبل العيد بيومين.

لا تستخدمي الليفة بعنف حتى لا تتهيج البشرة.

تجنبي إزالة الشعر في نفس اليوم لتفادي الاحمرار.

النتيجة بشرة ناعمة وصافية وجاهزة لاطلالة العيد بثقة وجمال.