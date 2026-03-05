قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
طريقة عمل الحمام المغربي قبل العيد بخطوات سهلة في المنزل

الحمام المغربي
الحمام المغربي
ريهام قدري

يعد الحمام المغربي من أفضل الطقوس الجمالية قبل العيد، لأنه يساعد على تنظيف البشرة بعمق، إزالة الجلد الميت، ومنح الجسم نعومة ولمعانا ملحوظا.


الادوات المطلوبة
صابون مغربي بلدي
ليفة مغربية
طين مغربي (اختياري)
ماء دافئ
زيت طبيعي او كريم مرطب


الخطوات بالتفصيل
1- تهيئة الجسم بالبخار
ادخلي الحمام وافتحي الماء الساخن قليلا حتى يمتلئ المكان بالبخار، واجلسي من 10 الى 15 دقيقة حتى تفتح مسام البشرة.
2- وضع الصابون المغربي
ضعي الصابون المغربي على الجسم المبلل بالماء الدافئ، واتركيه من 5 الى 10 دقائق حتى يتفاعل مع الجلد.
3- التقشير بالليفة المغربية
اشطفي الجسم بالماء الدافئ، ثم ابدئي بفرك الجسم بالليفة المغربية بحركات طويلة من الاسفل الى الاعلى. ستلاحظين خروج الجلد الميت بوضوح.
4- غسل الجسم جيدا
اشطفي جسمك بالماء جيدا للتخلص من بقايا الجلد الميت والصابون.
5- ماسك الطين المغربي
يمكن وضع الطين المغربي على الجسم وتركه عدة دقائق ثم شطفه، فهو يساعد على تنقية البشرة وشدها.
6- الترطيب العميق
بعد الانتهاء، جففي جسمك برفق وضعي زيتا طبيعيا مثل زيت اللوز او كريم مرطب للحفاظ على نعومة البشرة.
نصائح مهمة قبل العيد
يفضل عمل الحمام المغربي قبل العيد بيومين.
لا تستخدمي الليفة بعنف حتى لا تتهيج البشرة.
تجنبي إزالة الشعر في نفس اليوم لتفادي الاحمرار.
النتيجة بشرة ناعمة وصافية وجاهزة لاطلالة العيد بثقة وجمال.

