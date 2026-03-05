استكمالًا للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".. توزيع 6000 شجرة زينة بالإسماعيلية

استلمت محافظة الإسماعيلية تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، واستكمالًا للمبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، ٦٠٠٠ شجرة من أشجار الزينة؛ لدعم جهود التوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة البيئة.

وفي هذا الإطار، قام جهاز التطوير والتجميل تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، وبرئاسة المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل، باستلام عدد ٦٠٠٠ شجرة من وزارة البيئة، تنوعت بين الكافور، والكازورينا، والبازروميا، وفرش الزجاج، والتيكوما، وذلك ضمن خطة استكمال تنفيذ المبادرة على مستوى المحافظة.

ويُذكر أنه تم استلام الأشجار للعمل على توزيعها على الأحياء الثلاثة ومراكز ومدن وقرى المحافظة؛ لزراعتها في الطرق والميادين والمساحات المتاحة؛ لنشر ثقافة الوعي البيئي، وإبراز الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الإسماعيلية.