في مشهدٍ مهيب.. حشود المصلين تملأ جنبات الجامع الأزهر ودعوات صادقة بأن يعم السلام أرجاء العالم

شهد الجامع الأزهر توافد أعداد كبيرة من المصلين الذين امتلأت بهم أروقة الجامع وساحاته، حيث ابتهلوا إلى الله تعالى أن يعمَّ الأمن والسلام ربوع العالم، وأن يحفظ الأوطان ويجنّبها الفتن والصراعات، في أجواء روحانية عامرة بالخشوع والتضرع.

وتقدَّم صفوف المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، يرافقه لفيفٌ من علماء الأزهر الشريف وقياداته، حيث شاركوا جموع المصلين الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بأن يرفع البلاء عن الأمة ويبدل حالها أمنًا واستقرارًا.

وأمَّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ محمد عبد النبي جادو، حيث قرأ من سورة الكهف برواية حفص عن عاصم، وفي صلاة التراويح، أمَّ المصلين الشيخ رضا الصوفي قارئًا من سورتي الكهف ومريم برواية ابن وردان عن أبي جعفر المدني، كما أمَّ المصلين الدكتور محمود عزازي قارئًا من سورة مريم برواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي، وتلا الشيخ محمد علاء الدين من سورة طه برواية شعبة عن عاصم الكوفي.

هذا، ويؤمُّ المصلين في صلاة الفجر الشيخ عمرو فاروق، حيث يقرأ من سورة طه، وذلك بعد ليلةٍ إيمانيةٍ عامرةٍ بالدعاء والرجاء بأن يحفظ الله الأمة، ويكتب لها الأمن والاستقرار.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته خلال الشهر الكريم من خلال برنامج متكامل يشمل إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر، وصلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، وتنظيم (137) درسًا ومحاضرة بمشاركة نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد (130) مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، إلى جانب تنظيم بيت الزكاة والصدقات موائد الإفطار والسحور اليومية بالجامع الأزهر للطلاب الوافدين بتقديم 10 آلاف وجبة إفطار وسحور يوميًّا، بإجمالي 300 ألف وجبة طوال الشهر، وذلك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إطار دور الأزهر الديني والدعوي والاجتماعي، وخصوصًا في شهر رمضان المبارك.