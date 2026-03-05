قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة في قلب بيروت.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد مدفعية حزب الله
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيرها على الأمن القومي المصري.. ندوة بإعلام الداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظم مجمع اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم ندوة توعوية بعنوان “ المتغيرات الإقليمية الراهنة وتأثيرها على الأمن القومي المصري ”، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للاستعلامات على توعية  كافة فئات المجتمع بالقضايا الوطنية والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

جاء ذلك تحت رعاية رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة الدكتور أحمد يحيى،  وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد. 
هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الإقليمية  والدولية الراهنة ، وتقديم موضوعات تمس واقعنا الوطني وتساهم في رفع الوعي بما يواجه الوطن من تحديات من إجل تعزيز تماسك الجبهة الداخلية. 
عقدت الندوة بقاعة المؤتمرات بمجمع اعلام الداخلة ، وحاضر فيها اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم حنفي رئيس جهاز المشروعات القومية بمحافظة الوادي الجديد،  وشارك فيها عضو مجلس الشيوخ السابق محمود شاذلي ، و لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والشباب وموظفون من مختلف الإدارات التنفيذية بالمحافظة .
ومن جانبه قدم اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم حنفي في بداية الندوة رؤية تحليلية شاملة لما تشهده المنطقة حاليا من تغيرات جيوسياسية وأمنية متشابكة ، مؤكدا على أن الأمن القومي يظل أحد الركائز الأساسية  لإستقرار الدولة ، وأن وعي المواطن هو خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات تستهدف المساس بسلامة الوطن .
وأكد المحاضر على أهمية موضوع الندوة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة والتوعية بما يحدث من أجل الاصطفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري .
وأوضح المحاضر  أن المنطقة تشهد حاليا أزمة إقليمية متصاعدة  إثر توترات عسكرية بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها وهناك تخوف من تداعيات هذه الأزمة في حال تصاعدها حيث تتحسب المنطقة لتداعيات أمنية واقتصادية ، لافتا إلى الجهود المصرية المتواصلة للوساطة والتهدئة حيث تبذل مصر جهودا مكثفة لاحتواء التصعيد  وتقريب وجهات النظر .
وأكد  المحاضر  على أهمية دور مؤسسات المجتمع خصوصا المؤسسات الإعلامية والتعليمية في تثقيفية وتوعية المواطنين بطبيعة ومخاطر المتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيرها المباشر من دون تهوين أو مبالغة في تقدير التهديدات ، حيث يعد ذلك من أهم  أسس حماية الأمن القومي في الوقت الراهن ، مشددا في هذا الصدد على أهمية دعم استراتيجيات الدولة في مواجهة  هذه المتغيرات ، داعيا إلى الاصطفاف خلف الدولة ومؤسساتها  ورفع مستوى الوعي بطبيعة التحديات الراهنة والتعامل معها بمسؤولية بعيدا عن الشائعات أو التقديرات غير الدقيقة .
وأعرب المحاضر عن ثقته في قوة الجبهة الداخلية وتماسك المجتمع من أجل عبور أية تداعيات للمتغيرات الإقليمية الراهنة حال تصعيد الأمور .
وكانت الندوة قد شهدت تفاعلا  واسعا من قبل الحاضرين ، حيث تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة مما أثرى الحوار وأظهر اهتماما كبيرا من قبل الحضور  بموضوع الندوة ، مؤكدين على الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز من قيم الولاء والانتماء للوطن  وترسخ من مفاهيم وأهمية الأمن القومي لدى المواطنين .
أدار الندوة مدير مجمع اعلام الداخلة محسن محمد، في حضور  محمود عزت مسؤول الأنشطة بالمجمع،  ومروة محمد الإعلامية بالمجمع .

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

ترشيحاتنا

كريم فهمي

كريم فهمي يكشف بداياته : لعبت في الزمالك ومرتبي 300 جنيه

مريم حليم

مريم حليم: مش ندمانة على أي خطوة في مشواري الفني

كريم فهمي

كريم فهمي: انفصال والديّ غيّر حياتي وأنا في الـ15.. وأستعد للعودة بقوة إلى السينما

بالصور

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد