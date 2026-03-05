المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيرها على الأمن القومي المصري.. ندوة بإعلام الداخلة

نظم مجمع اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم ندوة توعوية بعنوان “ المتغيرات الإقليمية الراهنة وتأثيرها على الأمن القومي المصري ”، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للاستعلامات على توعية كافة فئات المجتمع بالقضايا الوطنية والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

جاء ذلك تحت رعاية رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة الدكتور أحمد يحيى، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد.

هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة ، وتقديم موضوعات تمس واقعنا الوطني وتساهم في رفع الوعي بما يواجه الوطن من تحديات من إجل تعزيز تماسك الجبهة الداخلية.

عقدت الندوة بقاعة المؤتمرات بمجمع اعلام الداخلة ، وحاضر فيها اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم حنفي رئيس جهاز المشروعات القومية بمحافظة الوادي الجديد، وشارك فيها عضو مجلس الشيوخ السابق محمود شاذلي ، و لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والشباب وموظفون من مختلف الإدارات التنفيذية بالمحافظة .

ومن جانبه قدم اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم حنفي في بداية الندوة رؤية تحليلية شاملة لما تشهده المنطقة حاليا من تغيرات جيوسياسية وأمنية متشابكة ، مؤكدا على أن الأمن القومي يظل أحد الركائز الأساسية لإستقرار الدولة ، وأن وعي المواطن هو خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات تستهدف المساس بسلامة الوطن .

وأكد المحاضر على أهمية موضوع الندوة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة والتوعية بما يحدث من أجل الاصطفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري .

وأوضح المحاضر أن المنطقة تشهد حاليا أزمة إقليمية متصاعدة إثر توترات عسكرية بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها وهناك تخوف من تداعيات هذه الأزمة في حال تصاعدها حيث تتحسب المنطقة لتداعيات أمنية واقتصادية ، لافتا إلى الجهود المصرية المتواصلة للوساطة والتهدئة حيث تبذل مصر جهودا مكثفة لاحتواء التصعيد وتقريب وجهات النظر .

وأكد المحاضر على أهمية دور مؤسسات المجتمع خصوصا المؤسسات الإعلامية والتعليمية في تثقيفية وتوعية المواطنين بطبيعة ومخاطر المتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيرها المباشر من دون تهوين أو مبالغة في تقدير التهديدات ، حيث يعد ذلك من أهم أسس حماية الأمن القومي في الوقت الراهن ، مشددا في هذا الصدد على أهمية دعم استراتيجيات الدولة في مواجهة هذه المتغيرات ، داعيا إلى الاصطفاف خلف الدولة ومؤسساتها ورفع مستوى الوعي بطبيعة التحديات الراهنة والتعامل معها بمسؤولية بعيدا عن الشائعات أو التقديرات غير الدقيقة .

وأعرب المحاضر عن ثقته في قوة الجبهة الداخلية وتماسك المجتمع من أجل عبور أية تداعيات للمتغيرات الإقليمية الراهنة حال تصعيد الأمور .

وكانت الندوة قد شهدت تفاعلا واسعا من قبل الحاضرين ، حيث تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة مما أثرى الحوار وأظهر اهتماما كبيرا من قبل الحضور بموضوع الندوة ، مؤكدين على الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز من قيم الولاء والانتماء للوطن وترسخ من مفاهيم وأهمية الأمن القومي لدى المواطنين .

أدار الندوة مدير مجمع اعلام الداخلة محسن محمد، في حضور محمود عزت مسؤول الأنشطة بالمجمع، ومروة محمد الإعلامية بالمجمع .