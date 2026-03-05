قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
ضربة في قلب بيروت.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد مدفعية حزب الله
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
محافظات

التحديات الرقمية وتأثيرها على الأمن القومى..ندوة بإعلام الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

نظمت إدارة إعلام الوادى الجديد ندوة حول( التحديات الرقمية وتأثيرها على الأمن القومى ) بمعهد التمريض بالخارجة حاضر فيها الدكتور محمود كمال على - خريج كلية الدفاع الوطنى ومدير مكتب عميد كلية الآداب وبحضور  شهيرة عبد المعتصم - مدير معهد ومدرسة التمريض.

حيث افتتحت الندوة غادة بصيط محمد-أخصائى إعلام بالترحيب بالحضور وشرحت دور قطاع الإعلام الداخلى لتبصير الرأى العام بالتحديات الإقليمية التى تمر بالمنطقة  والتوعية بتأثير هذه الأوضاع على الأمن القومى 
ثم انتقل الحديث للدكتور / محمود كمال حيث شرح مفهوم الدولة التى تتكون من الأرض والشعب والسلطة والاعتراف الدولى وأكد على أن السيادة تنبع من الشعب للحفاظ على الأرض لذلك ينشأ مفهوم الأمن القومى باعتباره مجموعة من الإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية مصالحها الداخلية والخارجية كما نوه على أن مصر تخوض حروب من الجيل الرابع منذ عام ٢٠١١ والتى تختلف عن الحرب النظامية فتلك الحرب تستخدم التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى 
أما عن  أسلحة هذه الحروب فذكر د/ محمود أن نشر الشائعات وهدم القيم وانتشار العنف وسرقة البيانات والخصوصية  هى أهم اسلحتها لذلك ناشد الحضور عدم نشر أى أخبار دون التأكد منها أو الدخول على أى روابط وهمية يمكن اختراق الهواتف واستغلال البيانات ومن ثم الابتزاز الإلكتروني واختتم د/ محمود حديثه بأهمية   حماية البيانات والانتباه لهذه الحروب وأسلحتها وعدم الانسياق لها والتمسك بالهوية المصرية والقيم الدينية هذا بالإضافة إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية لحماية الوطن والحفاظ على مقدراته 
أدار اللقاء ا غادة بصيط محمد-أخصائى إعلام 
تحت إشراف ا/ أزهار عبدالعزيز محمد-مدير إدارة إعلام الوادى الجديد.

