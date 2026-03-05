قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
ضربة في قلب بيروت.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد مدفعية حزب الله
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استاد الإسكندرية يحصل على شهادة أيزو في جودة الإدارة

محافظ الإسكندرية يتسلم شهادة الايزو
أحمد بسيوني

حصل ستاد الإسكندرية الرياضي  على شهادة ISO 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة، ليصبح أول استاد في قارة أفريقيا ينال هذه الشهادة في مجال جودة الإدارة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية الدولة المصرية نحو التحول المؤسسي وتطبيق معايير الجودة العالمية، وتنفيذًا لتكليفات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

جاء ذلك تتويجًا لجهود تطوير منظومة العمل الإداري والهيكلي داخل الاستاد، وحرصًا على التوافق مع أنظمة الجودة العالمية، حيث قامت إحدى الشركات المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) والمجلس الدولي للاعتماد IAF بإجراء المراجعة النهائية، ومنح الاستاد شهادة الجودة ISO 9001 بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير المطلوبة.

وفي سياق متصل، وحرصًا على التوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، قامت إدارة الاستاد بإعداد تقرير التنمية المستدامة الخاص برؤية مصر 2030، والذي تم مراجعته من خلال لجنة استشارية متخصصة للتأكد من توافقه مع متطلبات الأمم المتحدة والرؤية المصرية للتنمية المستدامة.

كما بدأت إدارة الاستاد، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأهيل والحصول على شهادة ISO 45001 الخاصة بأنظمة السلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير أعلى معايير الأمان للعاملين والجمهور، وتعزيز بيئة عمل آمنة وفقًا للمعايير الدولية.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن فخره بحصول  أستاد الإسكندرية على  هذه الشهادات الدولية والتي تعد من عناصر الدعم القوية  ضمن الملف الذي يتم تقديمه إلى الاتحادات الدولية والأفريقية، بهدف استعادة استضافة وإقامة المباريات الدولية على أرض الاستاد، مشيرة إلى أن اللجان التي زارت الاستاد من تلك الاتحادات أشادت بحصوله على شهادات الجودة، واعتبرت ذلك من أبرز نقاط القوة الداعمة لملف الاعتماد.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية محافظة الإسكندرية لتطوير الأصول والمنشآت الرياضية، ورفع كفاءتها إداريًا وفنيًا، بما يعزز مكانة عروس البحر المتوسط كوجهة رياضية إقليمية ودولية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية، اللواء هشام لطفى مدير ادارة أستاد الإسكندرية، والمهندسة الشيماء عامر مدير الادارة الهندسية بالاستاد، والمهندس هشام السيد كبير مهندسين الاستاد، والدكتور سمير شريف والدكتور طارق بلال  استشاري الجودة.

الإسكندرية ستاد الاسكندرية ايزو شهادة ايزو افريقيا

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

البحوث الإسلامية يختتم فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر بكلية العلوم الإسلامية للوافدين

البحوث الإسلامية يختتم فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر للوافدين

علي جمعة

علي جمعة: السوشيال ميديا ليست منصات للتواصل بل هي بداية عصر جديد ونقطة فارقة

صورة ارشيفية

ما معنى النظر والتبصر والبصيرة في حياة المسلم؟ أحمد الطلحي يجيب

بالصور

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

