استاد الإسكندرية يحصل على شهادة أيزو في جودة الإدارة

حصل ستاد الإسكندرية الرياضي على شهادة ISO 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة، ليصبح أول استاد في قارة أفريقيا ينال هذه الشهادة في مجال جودة الإدارة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية الدولة المصرية نحو التحول المؤسسي وتطبيق معايير الجودة العالمية، وتنفيذًا لتكليفات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

جاء ذلك تتويجًا لجهود تطوير منظومة العمل الإداري والهيكلي داخل الاستاد، وحرصًا على التوافق مع أنظمة الجودة العالمية، حيث قامت إحدى الشركات المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) والمجلس الدولي للاعتماد IAF بإجراء المراجعة النهائية، ومنح الاستاد شهادة الجودة ISO 9001 بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير المطلوبة.

وفي سياق متصل، وحرصًا على التوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، قامت إدارة الاستاد بإعداد تقرير التنمية المستدامة الخاص برؤية مصر 2030، والذي تم مراجعته من خلال لجنة استشارية متخصصة للتأكد من توافقه مع متطلبات الأمم المتحدة والرؤية المصرية للتنمية المستدامة.

كما بدأت إدارة الاستاد، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأهيل والحصول على شهادة ISO 45001 الخاصة بأنظمة السلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير أعلى معايير الأمان للعاملين والجمهور، وتعزيز بيئة عمل آمنة وفقًا للمعايير الدولية.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن فخره بحصول أستاد الإسكندرية على هذه الشهادات الدولية والتي تعد من عناصر الدعم القوية ضمن الملف الذي يتم تقديمه إلى الاتحادات الدولية والأفريقية، بهدف استعادة استضافة وإقامة المباريات الدولية على أرض الاستاد، مشيرة إلى أن اللجان التي زارت الاستاد من تلك الاتحادات أشادت بحصوله على شهادات الجودة، واعتبرت ذلك من أبرز نقاط القوة الداعمة لملف الاعتماد.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية محافظة الإسكندرية لتطوير الأصول والمنشآت الرياضية، ورفع كفاءتها إداريًا وفنيًا، بما يعزز مكانة عروس البحر المتوسط كوجهة رياضية إقليمية ودولية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية، اللواء هشام لطفى مدير ادارة أستاد الإسكندرية، والمهندسة الشيماء عامر مدير الادارة الهندسية بالاستاد، والمهندس هشام السيد كبير مهندسين الاستاد، والدكتور سمير شريف والدكتور طارق بلال استشاري الجودة.