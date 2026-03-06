آن ماري مجدي: تزوجت مؤخرًا ولم أنجب .. ووالدتي علمتني التوجه إلى الله في كل خطوة

كشفت آن ماري مجدي، ابنة سيدة الأعمال ماري لويس بشارة رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء والمنسوجات، بعض التفاصيل عن حياتها الشخصية ومسيرتها المهنية، مؤكدة أنها تزوجت مؤخرًا لكنها لم تُرزق بأطفال حتى الآن.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج «رحلة المليار» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن الزواج لم يؤثر على شغفها بالعمل، مشيرة إلى أنها ما زالت تمارس عملها بنفس الحماس والطاقة.

تأثير كبير في تشكيل شخصيتها

وأكدت آن ماري أن والدتها كان لها تأثير كبير في تشكيل شخصيتها المهنية، حيث تعلمت منها أهمية الإخلاص في العمل والالتزام بالقيم، مضيفة أن من أهم المبادئ التي تحرص على تطبيقها في حياتها أن تضع الله في كل خطوة تقوم بها.

دفع الإنسان إلى الاستمرار

وأوضحت أن الشغف الحقيقي هو ما يدفع الإنسان إلى الاستمرار في العمل والاجتهاد، حتى في الأوقات التي تتطلب جهدًا كبيرًا، مؤكدة أن حبها لما تقوم به يجعلها قادرة على العمل لساعات طويلة دون شعور بالتعب.

من جانبها، أعربت ماري لويس بشارة عن ثقتها الكاملة في قدرة ابنتها على التوازن بين حياتها الشخصية ومسؤولياتها المهنية بعد الزواج، مشيرة إلى أنها لا تخشى أن يؤثر الارتباط على التزامها بالعمل.

وأضافت أن آن ماري تمتلك شغفًا كبيرًا بما تقوم به، وهو ما يجعلها قريبة منها في طريقة التفكير والعمل، مؤكدة أنهما يشتركان في نفس الروح المهنية ويعملان بروح واحدة داخل الشركة.

حب العمل والشغف بالمهنة

وشددت ماري لويس بشارة على أن حب العمل والشغف بالمهنة يمثلان العامل الأساسي في الاستمرار وتحقيق النجاح، موضحة أن من يحب عمله بصدق لا يمكن لأي ظروف أن تبعده عن طريقه.