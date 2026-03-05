بمشاركة عمرو موسى.. "المحافظين" يفتتح جمعيته العمومية ويطلق شرارة سباق الرئاسة

شهدت أعمال الجمعية العمومية لحزب المحافظين، المنعقدة اليوم، حدثاً بارزاً بوصول عمرو موسى، وزير خارجية مصر الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، لمشاركة أعضاء الحزب عرسهم الديمقراطي، حيث كان في استقباله قيادات الحزب وسط ترحيب واسع من الحضور.

وجاء وصول موسى بالتزامن مع إعلان اللجنة المشرفة اكتمال النصاب اللائحي للجمعية العمومية، لتبدأ رسمياً إجراءات التصويت لاختيار رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا.

وقد أضفى حضور القامة الدبلوماسية الكبيرة زخماً سياسياً على المشهد، الذي وصفه المتابعون بأنه خطوة لترسيخ العمل الحزبي المؤسسي في مصر.