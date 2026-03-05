قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الجيل: رسائل الرئيس بالأكاديمية العسكرية تجسيد لفلسفة بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة

المهندس إيهاب محمود
ثمن المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أن هذا اللقاء تجسيد لفلسفة الحكم في "الجمهورية الجديدة"، التي تضع الاستثمار في البشر على رأس أولويات الأمن القومي المصري.

وقال "محمود"، في بيان، إن الأكاديمية العسكرية المصرية لم تعد مقتصرة على تخريج ضباط الميدان، بل تحولت إلى مختبر وطني لتأهيل الكوادر المدنية، موضحًا أن الاستعانة بمتخصصين في علم النفس والاجتماع لإعداد خارطة طريق لإعداد الإنسان تعكس إدراك القيادة بأن التحدي الحقيقي ليس تقنيًا فقط، بل هو تحدي سلوك وقيم وانضباط.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت رسالة قوية للشباب المصري وللمجتمع ككل بأن المعيار هو الكفاءة، والتأكيد على عدم وجود تمييز في الاختيار للأكاديمية هو بمثابة عقد اجتماعي جديد يعزز الانتماء، مؤكدًا أن الرئيس السيسي قدم تعريفًا دقيقًا للمدرسة الدبلوماسية المصرية الحالية، واصفًا إياها بـ"الصبر الجميل"، والإشارة إلى أن الحروب هي انعكاس لخطأ في التقديرات تعني أن مصر ترفض الانجرار إلى مغامرات غير محسوبة، وتدرك أن ثمن الحرب دائمًا ما يدفعه التطور الاقتصادي وحياة الشعوب.

ولفت إلى أن صورة مصر كدولة برزت رصينة تحاول إطفاء الحرائق الإقليمية خاصة في ظل الأزمات الراهنة انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية، وليس رغبة في التوسع أو الهيمنة، مؤكدًا أن الجزء الأكثر حزمًا في خطاب الرئيس السيسي كان الحديث عن شبه الطوارئ والأسعار، وقراراه بإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يعكس أن جوع المواطن أو استغلال احتياجاته يُعامل كتهديد للأمن القومي، وفي الأزمات الاستثنائية، تتطلب المواجهة إجراءات استثنائية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا من جشع بعض الفئات، وهو ما يمنح الدولة أنيابًا قانونية سريعة وناجزة.

وأشار إلى مطالبة الرئيس السيسي المواطنين بالوعي المبني على العلم، هو نداء لعدم الانسياق وراء الشائعات التي تزيد من اضطراب الأسواق، لافتًا إلى توضيح الرئيس السيسي أن البرامج الحالية هي خلاصة الدروس المستفادة من أحداث 2011، والرسالة هنا هي أن قوة الدولة لا تكمن فقط في سلاحها، بل في تماسك مؤسساتها ووعي أجيالها، والبناء الذي يتم بهدوء كما وصفه الرئيس هو بناء مستدام، يهدف إلى خلق أجيال قادرة على فهم التحديات المعقدة وحفظ مقدرات الدولة للأجيال القادمة.

وأكد أن حديث الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية هو رسالة طمأنة مشروطة بالعمل، فالرئيس يطمئن الشعب بأن الدولة بخير وقوية، لكنه في الوقت ذاته يضع الجميع مؤسسات ومواطنين أمام مسؤولياتهم.

بحزب الجيل الرئيس بالأكاديمية العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

طيران الامارات

بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

ملتقى الفكر الإسلامي

أستاذ بالأزهر يكشف مظاهر التجليات الإلهية في شهر رمضان.. صور

البحوث الإسلامية يختتم فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر بكلية العلوم الإسلامية للوافدين

البحوث الإسلامية يختتم فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر للوافدين

علي جمعة

علي جمعة: السوشيال ميديا ليست منصات للتواصل بل هي بداية عصر جديد ونقطة فارقة

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

