بيراميدز يفوز على حرس الحدود بثلاثية في الدوري الممتاز
الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رشاد عبدالغني : تصريحات الرئيس بالأكاديمية العسكرية حملت رسائل طمأنة للمصريين

رشاد عبدالغني
رشاد عبدالغني
أشاد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، بالرسائل المهمة التي تضمنتها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أن كلمة الرئيس حملت العديد من الدلالات السياسية والاستراتيجية المهمة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وتحديات إقليمية معقدة.

وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم ، أن حديث الرئيس السيسي عكس رؤية واضحة للدولة المصرية في التعامل مع الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس مجددًا أن مصر كانت ولا تزال حريصة على تجنب التصعيد في المنطقة، إدراكًا منها أن الحروب لا تجلب سوى الدمار وتضر بمصالح الشعوب واستقرار الدول، مشيرًا إلى أن استمرار الجهود المصرية للوساطة ووقف الحرب يعكس الدور التاريخي والمسؤول لمصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف عبدالغني، أن الرئيس السيسي بعث برسالة مهمة تؤكد أن الدولة المصرية تتعامل مع التحديات بحكمة وصبر استراتيجي، خاصة في ظل ما تعرضت له مصر خلال السنوات الماضية من ضغوط ومحاولات للإساءة، إلا أن الدولة اختارت نهج الصبر والعمل الهادئ وهو ما أثبت نجاحه في الحفاظ على استقرار الدولة ومقدراتها.

وأشار عبدالغني إلى أن من أبرز الرسائل التي حملتها تصريحات الرئيس أيضًا التأكيد على أن بناء الإنسان المصري يمثل أولوية قصوى للدولة، وهو ما يتجسد في تطوير منظومة التعليم وإطلاق برامج تأهيلية متقدمة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، بالتعاون مع متخصصين في مجالات علم الاجتماع وعلم النفس، بهدف إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة عملية التنمية في المستقبل.

كما لفت عبدالغني إلى أن الرئيس السيسي حرص كذلك على طمأنة المواطنين بشأن الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة تتابع عن كثب تداعيات الأزمات الإقليمية وتأثيرها المحتمل على الأسواق، وأن توجيهات الرئيس بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف أو التلاعب باحتياجات الناس.

وأكد عبدالغني أن الرسالة الأهم في كلمة الرئيس كانت طمأنة الشعب المصري والتأكيد على أن الدولة تتابع الأوضاع بدقة وتتحرك بشكل استباقي لمواجهة أي تحديات، مشددًا على أن مصر تمتلك مؤسسات قوية ورؤية واضحة تمكنها من عبور الأزمات والحفاظ على استقرارها.

واختتم رشاد عبدالغني بيانه، مؤكدًا أن كلمات الرئيس السيسي حملت رسالة ثقة وأمل للمصريين، بأن الدولة قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والاقتصادية بحكمة وتوازن، وأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على استقرار الوطن ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

رشاد عبدالغني الرئيس السيسي الأسعار عبدالغني

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

