رشاد عبدالغني : تصريحات الرئيس بالأكاديمية العسكرية حملت رسائل طمأنة للمصريين

أشاد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، بالرسائل المهمة التي تضمنتها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أن كلمة الرئيس حملت العديد من الدلالات السياسية والاستراتيجية المهمة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وتحديات إقليمية معقدة.

وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم ، أن حديث الرئيس السيسي عكس رؤية واضحة للدولة المصرية في التعامل مع الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس مجددًا أن مصر كانت ولا تزال حريصة على تجنب التصعيد في المنطقة، إدراكًا منها أن الحروب لا تجلب سوى الدمار وتضر بمصالح الشعوب واستقرار الدول، مشيرًا إلى أن استمرار الجهود المصرية للوساطة ووقف الحرب يعكس الدور التاريخي والمسؤول لمصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف عبدالغني، أن الرئيس السيسي بعث برسالة مهمة تؤكد أن الدولة المصرية تتعامل مع التحديات بحكمة وصبر استراتيجي، خاصة في ظل ما تعرضت له مصر خلال السنوات الماضية من ضغوط ومحاولات للإساءة، إلا أن الدولة اختارت نهج الصبر والعمل الهادئ وهو ما أثبت نجاحه في الحفاظ على استقرار الدولة ومقدراتها.

وأشار عبدالغني إلى أن من أبرز الرسائل التي حملتها تصريحات الرئيس أيضًا التأكيد على أن بناء الإنسان المصري يمثل أولوية قصوى للدولة، وهو ما يتجسد في تطوير منظومة التعليم وإطلاق برامج تأهيلية متقدمة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، بالتعاون مع متخصصين في مجالات علم الاجتماع وعلم النفس، بهدف إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة عملية التنمية في المستقبل.

كما لفت عبدالغني إلى أن الرئيس السيسي حرص كذلك على طمأنة المواطنين بشأن الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة تتابع عن كثب تداعيات الأزمات الإقليمية وتأثيرها المحتمل على الأسواق، وأن توجيهات الرئيس بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف أو التلاعب باحتياجات الناس.

وأكد عبدالغني أن الرسالة الأهم في كلمة الرئيس كانت طمأنة الشعب المصري والتأكيد على أن الدولة تتابع الأوضاع بدقة وتتحرك بشكل استباقي لمواجهة أي تحديات، مشددًا على أن مصر تمتلك مؤسسات قوية ورؤية واضحة تمكنها من عبور الأزمات والحفاظ على استقرارها.

واختتم رشاد عبدالغني بيانه، مؤكدًا أن كلمات الرئيس السيسي حملت رسالة ثقة وأمل للمصريين، بأن الدولة قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والاقتصادية بحكمة وتوازن، وأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على استقرار الوطن ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.