مرأة ومنوعات

روتين تبييض البشرة قبل العيد.. خطوات بسيطة لبشرة ناصعة ومشرقة

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
ريهام قدري

مع اقتراب العيد، تبحث كثير من السيدات عن روتين بسيط يساعد على تفتيح البشرة ومنحها نضارة طبيعية.

 ويمكن اتباع روتين يومي لمدة أسبوع قبل العيد للحصول على بشرة أكثر إشراقًا ونعومة.

روتين تبييض البشرة قبل العيد

1- تنظيف البشرة جيدًا
ابدئي يومك بغسل الوجه بغسول مناسب لنوع بشرتك لإزالة الأتربة والزيوت المتراكمة، فتنظيف البشرة خطوة أساسية للحصول على بشرة صافية.

2- تقشير البشرة مرتين أسبوعيًا
يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة وتفتيح لون البشرة. يمكن استخدام مقشر طبيعي مثل خليط السكر والعسل أو القهوة وزيت الزيتون.

3- استخدام ماسك تفتيح طبيعي
طبقي ماسك طبيعي مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا مثل:

  • ماسك الزبادي والعسل: يساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها.
  • ماسك النشا وماء الورد: يمنح البشرة إشراقة ويعمل على تهدئتها.

4- ترطيب البشرة يوميًا
الترطيب يحافظ على نعومة البشرة ويمنع الجفاف. استخدمي كريم مرطب مناسب لبشرتك صباحًا ومساءً.

5- استخدام واقي الشمس
حتى في الأيام العادية، يساعد واقي الشمس على حماية البشرة من الاسمرار والبقع الداكنة.

6- شرب الماء بكميات كافية
الماء يساهم في تنظيف الجسم من السموم ويمنح البشرة مظهرًا صحيًا ونضرًا.

7- النوم الجيد
الحصول على قسط كافٍ من النوم يساعد على تجديد خلايا البشرة ويقلل من الهالات السوداء.


يمكن عمل حمام مغربي أو جلسة بخار للوجه قبل العيد بيومين، فذلك يساعد على تنظيف البشرة بعمق ويمنحها إشراقة ملحوظة.

