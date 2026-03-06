إير كايرو تدشن شراكة استراتيجية لإطلاق منصة العطلات الرقمية

واصلت شركة Air Cairo أنشطتها التسويقية خلال اليوم الثاني لمعرض السياحة العالمي ITB Berlin، حيث عقدت سلسلة من اللقاءات المثمرة مع عدد من الشركات والكيانات السياحية الدولية والإقليمية، إلى جانب لقاءات ثنائية لدعم فرص التعاون وتوسيع شبكة الشراكات.

وشهدت فعاليات المعرض إعلان إير كايرو عن توقيع شراكة استراتيجية، مع إحدى الشركات المتخصصة في حلول السفر والسياحة، وذلك لتطوير وتشغيل منصة العطلات الرقمية الجديدة Air Cairo Holidays.

وتهدف المنصة الجديدة إلى توفير تجربة سفر متكاملة لعملاء إير كايرو، حيث ستتيح لهم قريبًا إمكانية تخطيط وحجز رحلاتهم بالكامل من خلال منصة واحدة تشمل تذاكر الطيران، وحجوزات الفنادق، وخدمات الانتقالات من وإلى المطارات، إضافة إلى الأنشطة والجولات السياحية، مع إتاحة خيارات دفع مرنة تناسب العملاء داخل مصر وخارجها.

ووفقًا للاتفاقية، ستوفر الشركة منظومة متكاملة تتيح الوصول إلى أكثر من 1.3 مليون فندق حول العالم، إلى جانب خدمات النقل الأرضي والأنشطة السياحية، بما يسهم في تطوير تجربة السفر الرقمية وتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين.

وتهدف هذه الشراكة إلى تأكيد التزام إير كايرو بتطوير منظومة خدماتها الرقمية، وتقديم حلول سفر أكثر سهولة وابتكارًا لعملائها حول العالم.