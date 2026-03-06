إسرائيل تزعم استهداف القائم بأعمال رئيس مكتب مرشد إيران

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قائد إيراني بارز في غارة جوية إسرائيلية على طهران قبل قليل.

وحددت مصادر أمنية إسرائيلية هوية المستهدف بأنه أصغر حجازي، الذي يُعتقد أنه كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس مكتب مرشد إيران ، وذلك عقب الغارة التي نُفذت يوم السبت وأسفرت عن مقتل علي خامنئي وعدد من القادة الإيرانيين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف "قائداً بارزاً في النظام الإيراني الإرهابي"، وأنه سيقدم تفاصيل إضافية حول الغارة التي استهدفت العاصمة الإيرانية لاحقاً.

وفي بيان سابق لجيش الاحتلال، أعلن أنه استهدافه الملجأ الرئيسي للقيادة الإيرانية في طهران، مضيفاً أنه يتحقق من وجود قيادة البلاد داخله أثناء الغارة الجوية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "نحو 50 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي" قصفت ملجأً كان مُخصصاً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، مضيفاً أنه "قُضي عليه قبل أن يتمكن من استخدام الملجأ... لكن المجمع استمر استخدامه من قبل مسؤولين كبار في النظام الإيراني".

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، في بيان متلفز، إن الجيش يُراجع نتائج الغارات، موضحةً أن الطائرات هاجمت المنشأة "بأكثر من 100 قذيفة".