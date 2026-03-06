قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تزعم استهداف القائم بأعمال رئيس مكتب مرشد إيران

أصغر حجازي
أصغر حجازي
قسم الخارجي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قائد إيراني بارز في غارة جوية إسرائيلية على طهران قبل قليل.

وحددت مصادر أمنية إسرائيلية هوية المستهدف بأنه أصغر حجازي، الذي يُعتقد أنه كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس مكتب مرشد إيران ، وذلك عقب الغارة التي نُفذت يوم السبت وأسفرت عن مقتل علي خامنئي وعدد من القادة الإيرانيين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف "قائداً بارزاً في النظام الإيراني الإرهابي"، وأنه سيقدم تفاصيل إضافية حول الغارة التي استهدفت العاصمة الإيرانية لاحقاً.

وفي بيان سابق لجيش الاحتلال، أعلن أنه استهدافه الملجأ الرئيسي للقيادة الإيرانية في طهران، مضيفاً أنه يتحقق من وجود قيادة البلاد داخله أثناء الغارة الجوية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "نحو 50 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي" قصفت ملجأً كان مُخصصاً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، مضيفاً أنه "قُضي عليه قبل أن يتمكن من استخدام الملجأ... لكن المجمع استمر استخدامه من قبل مسؤولين كبار في النظام الإيراني".

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، في بيان متلفز، إن الجيش يُراجع نتائج الغارات، موضحةً أن الطائرات هاجمت المنشأة "بأكثر من 100 قذيفة".

إسرائيل رئيس مكتب مرشد إيران أصغر حجازي مكتب مرشد إيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية إسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

كريم فؤاد

نجم الزمالك يساند كريم فؤاد بعد إصابته.. هترجع أحسن من الأول

ترشيحاتنا

محمد سيد بشير

محمد سيد بشير: قصة مسلسل الست موناليزا مستوحاة من حواديت اتحكتلي

يارا السكري

يارا السكري: نفسي أعيش قصة حب زي روح في مسلسل علي كلاي

هنأ الزاهد

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد

بالصور

روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور

قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين

منيو فطار 16 رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالكارى والأرز بالخلطة

طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

فاجن جولف 9
فاجن جولف 9
فاجن جولف 9

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد